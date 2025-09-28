CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Inizio con sconfitta per la Blue Factor in Coppa Italia: al Casa Mora la Newco Roller Matera passa alla fine per 6-2. Una sconfitta che però ha visto lottare i biancocelesti di Federico Paghi, di fronte ad una delle candidate ad arrivare fino in fondo come i lucani di Valerio Antezza, in rosa diversi rinforzi come i due spagnoli il portiere Marimon e Reira, oltre al collaudato Piozzini. Nel Castiglione da segnalare il gol del giovanissimo 15enne Diego Bracali, in rete dopo pochi secondi dal suo ingresso in pista, e l’esordio nel finale anche dell’altro 15enne Filippo Agresti. Pronti via e il ritmo sembra subito interessante.

Il Matera vuole fare la partita ma il Castiglione, con la nuova divisa a strisce orizzontali giallonera, cerca di ribattere colpo su colpo. Bussotti è subito pronto, e a sbloccare il match al 7′ è il contropiede di Faelli che ruba la pallina a Santeramo e serve alla perfezione davanti alla porta Bracali che insacca l’1-0. La risposta lucana si concretizza in un minuto e mezzo: Ferrara fa doppietta, prima facendo carambolare la pallina addosso a Bussotti da sinistra, e poi recuperando a centro pista e sparando un missile sotto la traversa dal limite. Il Castiglione spreca una punizione di prima, fallo di Ferrara su Santoni, con Filippo Montauti che è ipnotizzato da Marimon. I maremmani però insistono e il contropiede impostato da Filippo Montauti è finalizzato da Faelli che insacca il 2-2. A trenta secondi dalla prima sirena Pereira è fermato fallosamente al suo ingresso in area: Gadaleta spara fuori. Ad inizio ripresa il Matera passa di nuovo in vantaggio: triangolo perfetto fra Bordanove, Santeramo e Giudice che mette dentro il 3-2. Poi fa doppietta Piozzini: prima tocca di giustezza una corta respinta, e dopo 3′ dopo l’espulsione con il blu a Filippo Montauti, che a gioco fermo colpisce con una pallinata l’avversario, mette dentro in power play sul secondo palo l’assist di Santeramo per il 5-2. Bracali è fermato da Marimon sulla punizione del decimo fallo. Bussotti stoppa Giudice sulla punizione di prima, dopo il fallo su Piozzini. Giudice con il Castiglione sbilanciato segna il definitivo 6-2.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Filippo Agresti, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.

NEWCO ROLLER MATERA: Jan Marimon Llopis, (Giovanni Pontrelli); Conrado Piozzini Pereyra, Luca Santeramo, Giorgio Giudice, Matteo Matera, Michele Ferrara, Giuseppe Corrado, Guillem Bordanove Riera, Daniele Gadaleta. All. Valerio Antezza.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: PT (2-2) 6’58 Bracali (C), 11’22 e 12’48 Ferrara (M), 16’06 Faelli (C); st 4’56 Giudice (M), 8’04 e 11’30 Piozzini (M), 23’52 Giudice (M).