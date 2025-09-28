GROSSETO – Primo segno X nel campionato del Grosseto, che impatta 1-1 allo Zecchini con la peggio classificata Camaiore, nella quinta giornata di un torneo sempre più imprevedibile e arduo (foto di Paolo Orlando). Gara volenterosa quella dei torelli, con alcune azioni offensive in cui a mancare è stata l’efficacia nella fase conclusiva; rivali in crescendo, con Bongiorni che rompe gli equilibri nella prima metà della ripresa. Da segnalare anche un legno per i lucchesi. Girandola di sostituzioni tra le fila maremmane: proprio un nuovo entrato, Regoli, trova il tocco del pari nel recupero, evitando il peggio ai suoi. Prima del triplice fischio il Grifone sfiora addirittura l’impresa, ma il portiere avversario si oppone. E’ un punto che fa scivolare i biancorossi nel quartetto delle terzo, a due passi dalla vetta.
GROSSETO: Marcu, Sabelli, Marzierli, Disanto, Riccobono, Bacciardi, Ampollini, Brenna, Fiorani, Ciraudo, D’Ancona. A disposizione: Cardelli, Santarelli, Corallini, Della Latta, Sacchini, Bellini, Benedetti, Gonnelli, Regoli. All. Indiani.
CAMAIORE: Di Biagio, Casani, Belli, Bigica, Diana, Accorsini, Luciani, Grilli, Magazzu, Bongiorni, Usseglio Viretta. A disposizione: Di Cicco, Tavernino, Bertellotti, Bartelloni, Rolla, Macchi, Marcucci, Camminai, Raineri. All. Cristiani.
ARBITRO: Sabri Ismail di Rovereto; assistenti Perri di Lamezia e Felis di Torino.
MARCATORI: 13′ st Bongiorni, 46′ st Regoli.
NOTE: 1150 spettatori.