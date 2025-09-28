SCARLINO – Sabato 4 ottobre sarà la giornata giusta per i nostalgici degli anni 70 e 80 e in generale per tutti gli appassionati di ciclomotori. Si svolgerà infatti la prima edizione della 50 Run, una manifestazione pensata appositamente per gli amanti dei ciclomotori d’epoca.

I follonichesi Lamberto Stefanelli e Roberto Righetti, appassionati collezionisti di veicoli d’epoca e già noti per un’avventura nel Sahara Marocchino con una Fiat Panda 4×4 del 1989, hanno passato gli ultimi mesi ad organizzare “Il Giro dei Montierini” che prenderà il via appunto sabato 4 ottobre dal parcheggio de La Marina al Puntone di Scarlino.

«La 50 Run è una manifestazione dedicata agli amanti dei “cinquantini” d’epoca, ovvero ciclomotori con cilindrata fino a 50 cc e costruiti entro il 2000 – dice Stefanelli –. Molti hanno vissuto i meravigliosi tempi in cui l’odore della miscela riempiva le vie dei nostri paesi e avere un motorino era il sogno degli adolescenti. Noi andiamo incontro a quei nostalgici ma abbiamo verificato con stupore e soddisfazione che i cinquantini sono amati anche dai giovanissimi».

«La manifestazione si prefigge di vivere una giornata in compagnia di tanti altri appassionati – prosegue Righetti -. Si inizierà con il ritrovarsi al mattino presto presso quello che abbiamo battezzato “50 Run village”, al parcheggio de La Marina del Puntone. Dopo l’iscrizione e la colazione offerta dall’organizzatore, i partecipanti partiranno per un giro di 170 chilometri per le Colline Metallifere, attraversando i comuni di Scarlino, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Chiusdino, Roccastrada. Un’avventura da vivere in autonomia».

«Non si tratta di un raduno né di una manifestazione sportiva. Agli iscritti è richiesto infatti di partecipare con mezzi in regola con il codice della strada dato che il percorso si trova su strada aperte, e non ci sono limiti di tempo o scadenze. Da Scarlino i centauri faranno una prima tappa a Gavorrano, per poi proseguire per Massa Marittima, quindi Montieri e via fino a raggiungere l’Abbazia di San Galgano, per tornare nel pomeriggio al punto di partenza. Durante il percorso troveranno alcuni punti di ristoro, da una seconda colazione fino a un pranzo a buffet a Montieri, e di nuovo un aperitivo a Scarlino Scalo per finire con un “merenda party” al 50 Run village al Puntone di Scarlino dove chi avrà concluso con successo il “Giro dei Montierini” riceverà un attestato e tutti gli onori da parte dell’organizzazione e degli altri partecipanti».

«Abbiamo decine di iscritti da tutta Italia – prosegue Righetti -. Ci sono partecipanti da Torino, Parma, Viterbo, Piacenza, Roma, Caserta… con motorini che vanno dalle classiche Vespine agli Ciao, Si e Bravo della Piaggio, ma ci sono anche Malaguti Fifty, Aprilia, Fantic, e addirittura motorini degli anni 50 e 60 tra cui spiccano Motom e Morini Corsarino. Abbiamo deciso di limitare questa prima edizione a 100 partecipanti e abbiamo quasi esaurito le disponibilità. Molti di questi partecipanti saranno in maremma già dal giorno precedente, soggiornando presso strutture alberghiere e agriturismi della zona. 50 Run si dimostra quindi una ennesima iniziativa in grado di attrarre turismo fuori stagione e questo ci rende felici e orgogliosi, perché siamo sicuri che le bellezze del tracciato che abbiamo pensato riempiranno gli occhi e il cuore dei piloti».

La partenza è prevista alle ore 9 al parcheggio de La Marina di Scarlino al Puntone. Per chi volesse iscriversi con un proprio mezzo trova l’intero regolamento e le modalità di iscrizione sul sito www.50run.it