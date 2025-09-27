GROSSETO – “Lunedì 29 settembre porterò in discussione in Consiglio comunale un’interrogazione urgente rivolta al sindaco e alla Giunta in merito ai recenti annunci del Governo sui 20 miliardi di euro destinati al rinnovo dei contratti del pubblico impiego per i trienni 2022-2024, 2025-2027 e 2028-2030”. Ad annunciarlo è il consigliere di opposizione del Pd Stefano Rosini.

“Con questa iniziativa intendo sollecitare una verifica puntuale e trasparente, che permetta al nostro Comune di affrontare con responsabilità e consapevolezza il tema del rinnovo contrattuale, garantendo da un lato la stabilità finanziaria dell’Ente e dall’altro la giusta tutela economica per il personale dipendente – prosegue -. Il rinnovo dei contratti rappresenta un passo fondamentale per riconoscere il valore del lavoro svolto ogni giorno dai dipendenti pubblici. Tuttavia, i numeri annunciati a livello nazionale devono tradursi in dati concreti e verificabili anche a livello locale. Non possiamo permettere che l’assenza di indicazioni chiare si trasformi in incertezza per i lavoratori o in potenziali squilibri per il nostro bilancio”.

“Con questa interrogazione voglio porre l’attenzione su tre punti centrali – dice Rosini -: verificare quale sarà l’effettiva quota destinata al nostro Comune all’interno degli stanziamenti nazionali. Capire se e quali cofinanziamenti saranno richiesti all’Ente locale. Avere margini definiti per avviare una contrattazione decentrata chiara e sostenibile. Nello specifico, chiederò alla Giunta di fornire risposte ufficiali e documentate rispetto a questi quesiti:

– Il Comune ha ricevuto comunicazioni formali dal Mef o dalla Ragioneria dello Stato che indichino con precisione la quota a noi spettante dei 20 miliardi annunciati?

– Quali risorse sono già state stanziate a bilancio per coprire i rinnovi contrattuali del triennio in corso (2022–2024) e di quello successivo (2025–2027)?

– Sono state elaborate proiezioni interne per valutare l’impatto a lungo termine sul bilancio comunale, tenendo conto anche del triennio 2028–2030?

– L’Amministrazione è disponibile ad avviare un confronto costruttivo con le rappresentanze sindacali, così da condividere le informazioni disponibili e pianificare insieme gli sviluppi contrattuali futuri?”.

“Mi aspetto dalla Giunta massima responsabilità e trasparenza – conclude Rosini -. La programmazione economico-finanziaria non può basarsi su ipotesi o aspettative, soprattutto quando in gioco ci sono i diritti dei lavoratori e l’equilibrio del bilancio comunale. Concludo ribadendo che su temi come il lavoro e la dignità dei dipendenti pubblici non possiamo permetterci ambiguità o ritardi”.