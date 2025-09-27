GROSSETO – Una notizia che nessun tifoso o simpatizzante del Grifone avrebbe voluto leggere, dopo settimane di rumor e supposizioni, assenze e scarse spiegazioni. “L’US Grosseto comunica che, nel pomeriggio di oggi, Riccardo Cretella ha scelto di rescindere il proprio contratto con la società – riporta il comunicato – È stata una decisione personale del giocatore, nonostante l’impegno e la volontà del presidente Francesco Lamioni, del patron Giovanni Lamioni e del direttore generale Filippo Vetrini di proseguire insieme questo percorso. Riccardo non è stato soltanto un calciatore del Grosseto: è stato un simbolo, un punto di riferimento, un capitano capace di rappresentare sul campo l’orgoglio e l’identità della nostra città. Con lui abbiamo condiviso emozioni, vittorie e momenti che resteranno impressi nella storia biancorossa”.

Nel dispiacere per la sua scelta, il patron Giovanni Lamioni ha voluto sottolineare il forte legame personale che lo unisce a Cretella: “A Riccardo mi lega un affetto sincero. Gli ho detto che mi aspetto che, quando deciderà di chiudere la sua carriera da calciatore, possa entrare nella nostra società o nello staff tecnico, non con ruoli di rappresentanza, ma con incarichi di primaria importanza. Questo è ciò che gli ho ribadito prima di abbracciarlo”.

“A Riccardo vanno il nostro rispetto e la nostra gratitudine – si conclude il comunicato – Tutta la famiglia del Grosseto gli augura il meglio per il suo futuro umano e professionale, nella certezza che i suoi anni in biancorosso resteranno per sempre nel cuore della società e dei tifosi”.