GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto si gioca domenica sera alle 18,30, sul parquet del Basket Calcinaia, un posto nelle Final Four di Coppa Toscana Open-Trofeo Bugliesi (foto Venezia). Un obiettivo che il coach biancorosso Silvio Andreozzi ha già centrato nella passata stagione, in qualità di assistente di Marco Santolamazza, e stavolta di ripetere l’impresa, con Giovanni Porri al suo fianco, di portare la squadra tra le prime quattro formazioni della manifestazione d’apertura della stagione. Edoardo Furi e i suoi compagni hanno fornito due ottime prestazioni contro il Synergy Valdarno in casa e sul campo della Cestistica Audace Pescia, grazie anche a un Alessandro Banchi superstar con 29 punti realizzati, confermando la bontà del loro organico.

I grossetani, a una settimana dall’esordio nel campionato di Divisione regionale sul campo della Juve Pontedera, si troveranno di fronte un altro quintetto di ottima qualità, che ha superato davanti al pubblico amico nei primi due turni il Basket Arezzo (69-46) e la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (82-67). Numeri alla mano le due formazioni hanno segnato nei primi 80 minuti della stagione 151 punti, mentre Calcinaia ne ha subiti tre in meno della Gea (113 contro 116). Tutto lascia insomma prevedere un confronto equilibratissimo, con Grosseto chiamato a ripetere, come intensità e precisione il primo tempo di sette giorni fa contro il Pescia. «Calcinaia è una buona squadra – dice l’allenatore Silvio Andreozzi – e rispetto alle ultime due uscite servirà una maggiore continuità. I pisani rispetto allo scorso campionato hanno rivoluzionato il roster, con l’arrivo di un tecnico molto preparato. L’arma migliore degli avversari è sicuramente la difesa, con tanta aggressività. E il pass per le semifinali di gennaio verrà assegnato a chi si comporterà meglio in difesa». Nella Gea Grosseto per la trasferta di Calcinaia non ci saranno variazioni di rilievo nella formazione, con il rientro di Mirko Mari, mentre sarà ancora assente Lorenzo Malentacchi, alle prese con un infortunio. Baccheschi ha tornato ad allenarsi in gruppo, ma tornerà a disposizione la prossima settimana.

I convocati: Scurti, Furi, Banchi, Ciacci, Mazzei, Mari, Ignarra, Liberati, Ense, Romboli e due giovani under.

Il programma dei quarti di finale: Monteroni-Laurenziana Firenze, Calcinaia-Gea Grosseto, Montespertoli-Poggibonsi, Valdelsa Basket-Shoemakers Monsummano.