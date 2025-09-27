Foto di repertorio

GROSSETO – Terzo impegno in otto giorni per il Grifone, che se la vedrà con il Camaiore (foto d’archivio di Paolo Orlando) per la quinta di campionato. Subito un commento di mister Indiani sul caso Cretella nella conferenza prepartita: “Concordo col comunicato della società. La decisione è estremamente personale e va rispettata; come staff tecnico, direttore e società crediamo di non aver contribuito per niente a questa decisione, il giocatore era nella piena considerazione di tutti. Faccio presente che il giocatore è partito in ritiro il 28 luglio, ha fatto tutte le amichevoli con stesso minutaggio degli altri, poi con la Pistoiese si è fatto male ed è rientrato in gruppo domenica 21 mattina. Crediamo che se il suo discorso, come ha fatto capire lui, derivi da una nostra scarsa attenzione, i dati dimostrano il contrario. Il post? Era meglio se veniva lui a parlare prima con me. Non ha preteso di essere titolare come nessuno, nessuno è indispensabile, nemmeno io. Solo la società lo è. Non poteva essere già a disposizione col Camaiore, dopo l’infortunio. Non potevo, come nessuno, pensare che ieri sera sarebbe uscito con questa cosa e se fosse venuto prima a parlare con me, sarei quasi sicuro nel dire che non sarebbe successo niente. Le decisioni personali sono sacrosante, il Grosseto andrà avanti purtroppo senza il suo capitano. Mi spiace se passa l’immagine che Indiani abbia mandato via il capitano del Grosseto, io e la società non c’entriamo niente. Impedimenti per allenarsi? Enorme bugia”.

Contro il Camaiore, attualmente nella metà inferiore della graduatoria, nessuna agevolazione. “Ogni partita è difficile – ha continuato Indiani – guardiamo col Cannara, che sembrava in frigo e abbiamo sofferto fino alla fine. Ci riteniamo in grado di poterla vincere e faremo di tutto, ma la partita di domenica scorsa ci dimostra che è molto difficile vincere ogni gara, figuriamoci il campionato. Un calo mentale? Purtroppo credo di no, loro sono stati più bravi di noi nella parte finale della gara. E’ sempre un discorso tecnico tattico. Dobbiamo migliorare enormemente nella fase difensiva. Fortunatamente finora abbiamo sempre avuto più noi la palla e così le falle difensive non si vedono. E’ chiaro che dobbiamo migliorare e lavoriamo enormemente per farlo”.

Convocati Cardelli, Marcu, Romagnoli, Ampollini, Brenna, Ciraudo, Corallini, D’Ancona, Dierna, Gonnelli, Guerrini, Monè, Santarelli, Sartorelli, Bacciardi, Bellini, Della Latta, Fiorani, Sabelli, Sacchini, Benedetti, Carlotti, Disanto, Marzierli, Regoli e Riccobono.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 al Comunale Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 5a giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Sporting Trestina (Meta, Vicenza)

Foligno-Tau Altopascio (Buzzone, Enna)

Ghiviborgo-Poggibonsi (Spagnoli, Tivoli)

Prato-Follonica Gavorrano (Gianni’, Reggio Emilia)

San Donato Tavarnelle-Scandicci (Trombello, Como)

Seravezza-Orvietana (Cerqua, Trieste)

Siena-Terranuova Traiana (Carluccio, L’Aquila)

Grosseto-Camaiore (Ismail, Rovereto)

Sansepolcro-Cannara (Scarati, Termoli).

La classifica:

San Donato Tavarnelle, Tau Altopascio 10 punti; Grosseto, Seravezza 9; Ghiviborgo, Siena, Follonica Gavorrano, Foligno 7; Terranuova Traiana 6; Sansepolcro 5; Scandicci, Aquila Montevarchi, Camaiore 4; Sporting Club Trestina, Prato, Cannara, Orvietana 3; Poggibonsi 1.