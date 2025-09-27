BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano si prepara per la trasferta di Prato. Il gruppo biancorossoblù scenderà in campo domenica alle 15 per cercare di tornare a fare punti, dopo i due rocamboleschi risultati degli ultimi due turni in cui, nonostante i tantissimi tiri verso la porta, è stato raccolto solo un punto con il Vivi Altotevere Sansepolcro.

I minerari sono dunque reduci dalla sconfitta interna subita contro la Terranuova Traiana, arrivando così ad affrontare il quinto turno con 7 punti in classifica, con due vittorie, un pareggio e 5 gol fatti e 4 subiti.

Il Prato si presenta invece con 3 punti, dopo aver ottenuto una vittoria sabato scorso contro lo Scandicci. Tre le sconfitte per i gigliati, l’ultima delle quali mercoledì nel turno infrasettimanale giocato contro il Tau Altopascio. Il conto delle reti è in leggero passivo per i padroni di casa, che hanno segnato 5 gol e ne hanno subiti 6.

Per mister Francesco Baiano c’è tanta voglia di resettare l’ultimo risultato con la Terranuova Traiana. “Dopo una prestazione del genere portare a casa zero punti ci fa riflettere – ha detto – ma il morale deve essere sempre alto. Questo campionato è difficilissimo, che si giochi contro la prima o contro l’ultima l’insidia è dietro l’angolo. Dipende da quello che abbiamo dentro e come facciamo la partita. Il Prato ha dei nomi importanti e ha allestito una rosa per fare bene, come abbiamo fatto anche noi. Sarà una partita complicata, ma lo sarà anche per loro. Speriamo che venga fuori una bellissima gara”.

Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo alcuni anni di astinenza: l’ultimo match risale alla stagione 2021/22, quando il Follonica Gavorrano vinse a Prato per 1-2 nell’incontro di Coppa Italia di Serie D valevole per gli ottavi di finale, arrivando poi alla conquista finale del trofeo.

Per ritrovare invece un doppio confronto di campionato, nel girone E di Serie D, bisogna risalire alla stagione 2018/19, quando l’allora Gavorrano 1930 perse a Prato per 1-0 e pareggiò tra le mura amiche per 1-1.

L’anno prima, nella stagione 2017/18, non andò meglio: in quel caso, però, si parlava di Serie C, con entrambe le squadre che poi nella stagione successiva tornarono appunto tra i dilettanti, dopo la retrocessione diretta del Prato e quella ai play out dei minerari: a Prato la sfida terminò sull’1-0 per i padroni di casa, a Bagno di Gavorrano invece uscì il pareggio per 1-1. Nel girone di Coppa Italia di Serie C, inoltre, il confronto terminò sullo 0-1 per il Prato.

Diversi inoltre gli ex di turno: nello schieramento di mister Francesco Baiano figurano i difensori Emanuele Matteucci e Alain Fremura e il centrocampista Lorenzo Remedi, tra le fila del Prato il centrocampista Yusuf Cela e l’attaccante Mattia Mencagli.