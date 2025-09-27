GROSSETO – Sfruttamento della prostituzione, percosse, molestie sessuali anche verso una ragazzina di 13 anni. È un caso intricato di accuse incrociate quello che vede al centro una famiglia allargata.

Sei le persone indagate: tra questi un uomo di 35 anni che convive con una donna e la sua figlia 13enne.

Le indagini della Procura sono partite a metà 2024. Le denunce parlano di maltrattamenti in famiglia (l’uomo avrebbe picchiato la compagna che faceva prostituire) ma anche di lesioni (l’uomo a sua volta sarebbe stato picchiato dalla compagna e dai parenti di lei una volta scoperto che la faceva prostituire). Infine le molestie sessuali ai danni della figlia della compagna, appena tredicenne.

L’uomo avrebbe indotto alla prostituzione anche la sorella della compagna.

Il Pm ha chiesto un incidente probatorio per ascoltare la testimonianza della ragazzina.