FOLLONICA – Riccardo D’Ambra “espulso” dalla maggioranza. A confermare una voce che si era diffusa già nel pomeriggio è una comunicazione ufficiale della coalizione che governa Follonica e che sostiene il sindaco Matteo Buoncristiani.

«La coalizione di centrodestra di Follonica – si legge nella nota firmata da Lista civica Buoncristiani Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega – Salvini premier, Lista civica Insieme per Follonica, Lista civica Follonica nel cuore, Lista civica in movimento per Follonica, Forza Italia – prende atto della comunicazione ufficiale inviata dal Sindaco Matteo Buoncristiani al consigliere Riccardo d’Ambra e, in virtù degli ultimi avvenimenti, prende totalmente le distanze dal comportamento del consigliere D’Ambra».

«L’atteggiamento tenuto dal consigliere d’Ambra negli ultimi mesi ha compromesso non solo il rapporto di collaborazione con l’intera componente politica della maggioranza, ma ha anche minato la serenità dell’intera struttura comunale».

«In particolare, condanniamo fermamente gli attacchi, del tutto ingiustificati, rivolti ad alcuni dipendenti comunali, “colpevoli” unicamente di aver svolto il proprio lavoro con senso di responsabilità e dedizione».

«La nostra coalizione ribadisce il proprio impegno per una politica improntata al rispetto e alla correttezza istituzionale, valori che riteniamo imprescindibili per il bene della nostra comunità».

«Riteniamo che una coalizione di governo debba fondarsi su un solido spirito di collaborazione, fondamentale per essere propositiva e concreta. Solo attraverso un lavoro di squadra coeso è possibile affrontare con successo le questioni politiche principali e risolvere i problemi che riguardano la città. L’interesse dei cittadini viene prima di tutto e richiede unità di intenti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Fin dall’inizio, questo è sempre stato l’obiettivo primario della nostra coalizione. Per tutti questi motivi, il nostro rapporto con il consigliere comunale Riccardo D’Ambra è da ritenersi concluso».