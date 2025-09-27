CAMPAGNATICO – Un uomo di 76 anni è stato ritrovato dai Vigili del fuoco dopo una lunga ricerca nei boschi di Montorsaio.

L’uomo, residente a Sticciano, nel comune di Roccastrada, verso le 15 aveva chiamato la moglie per dirle che non riusciva più ad orientarsi. La donna ha dato l’allarme.

La sala operativa ha tentato ripetutamente di contattare l’uomo al suo cellulare senza ricevere alcuna risposta.

Quando finalmente l’uomo ha risposto alle chiamate, ha indicato approssimativamente la propria posizione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. L’uomo è stato trovato in buona salute.