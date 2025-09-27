FOLLONICA – Si è concluso con successo il 22esimo Campionato Italiano di Calcio a 5 dei Vigili del Fuoco, svoltosi a Follonica e che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia.

Verve agonistica e divertimento durante ogni gara, con abbondanza di gol e spettacolo. Questi i risultati:

Toscana 1-Piemonte 3-0

Emilia Romagna-Liguria 1 6-2

Veneto-Toscana 2 4-3

Lombardia-Sardegna 4-1

Friuli Venezia Giulia-Puglia 1 5-4

Umbria-Liguria 2 3-1

Campania 2-Campania 1 4-3

Puglia 2-Calabria 3-0

Al termine delle gare, il titolo di campione d’Italia è stato conquistato dalla squadra Toscana 1, seguita dal Piemonte al secondo posto, Emilia Romagna al terzo e Liguria 1 al quarto.

L’evento, oltre a rappresentare un importante momento di aggregazione e confronto tra i Vigili del Fuoco provenienti da ogni regione, è stato dedicato alla memoria del collega scomparso Massimiliano Saitta, ricordato con grande affetto da tutti i partecipanti.

Grande soddisfazione da parte del Direttore Regionale Marco Frezza e dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto Roberto Bonfiglio, che hanno sottolineato:”questo torneo ha unito colleghi di tutta Italia nel segno del ricordo e della sana competizione sportiva”.