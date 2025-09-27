GROSSETO – Clamoroso risultato dalla prima giornata della Finale Oro dei Campionati Italiani di Società Allievi di Modena, manifestazione che vedeva impegnata l’Atletica Grosseto Banca Tema con tutti i suoi migliori portacolori Under 18. Con la misura di 63.60m Mattia Bartolini migliora lo storico primato italiano di categoria del lancio del disco (1.5kg). Una serie impressionante quella dell’atleta classe 2008, che piazza il nuovo record già al primo turno per poi proseguire con altri quattro lanci al di sopra dei 60m tra cui un 63.54m che supera per la seconda volta il vecchio record (foto Fischi).

Migliorato il 63.53m che il pugliese Carmelo Musci lanciò a Bari nel maggio del 2018, misura che nelle successive stagioni nessuno aveva avvicinato neanche lontanamente. Con il risultato di oggi, che porta il massimo punteggio societario nella finale di Modena, il grossetano diventa il secondo miglior lanciatore Under 18 al mondo della stagione alle spalle dello spagnolo Hugo Casanas (64.51m)

Per Bartolini, che quest’anno era arrivato a 61.86m in occasione della medaglia d’argento al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje, il definitivo salto di qualità in vista di un 2026 che lo vedrà entrare nella categoria degli Juniores, categoria che il prossimo agosto presenterà come appuntamento principale i Campionati Mondiali nella storica sede statunitense di Eugene.

“Il coronamento di un’annata straordinaria, che ci ha portati a fare delle misure che probabilmente a inizio stagione non ci aspettavamo. Oggi è stata una gara ad altissima intensità”, commenta l’allenatore Francesco Angius. Gli fa eco Adriano Buccelli, presidente dell’Atletica Grosseto Banca Tema: “Ci troviamo di fronte a un atleta fortissimo, che quest’oggi, a 17 anni ancora da compiere, ha messo un timbro nella storia dell’atletica italiana, emergendo già a livello europeo con l’argento agli EYOF. Non scordiamoci poi che, proprio grazie ai suoi risultati, due anni fa in collaborazione con Banca Tema abbiamo rinnovato la nuova rete per la gabbia dei lanci al Campo Zauli, struttura indispensabile per gli atleti della nostra società”.