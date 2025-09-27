GROSSETO – Puntuale come ogni inizio di autunno in trentasette anni della sua storia, l’Unitre Grosseto apre l’anno accademico 2025-2026 con la conferenza di presentazione dei corsi. Un appuntamento con i suoi associati e con la città divenuto ormai tradizionale, non solo il rituale atteso dalla moltitudine dei corsisti.

“Nuovi iscritti e confermati – annuncia l’Unitre – sono attesi giovedì 2 ottobre alle 15:30 nell’Aula Magna del Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43, gentilmente concessa. L’ingresso è libero, aperto al pubblico anche dei non associati. Nel corso della conferenza saranno presentati e illustrati i corsi che quest’anno l’Unitre Grosseto ha scelto per il nuovo anno di studi. Quaranta tra corsi e laboratori, con alcune importanti novità, come la storia della musica italiana, dal titolo particolarmente stimolante: ‘Canta che ti passa’”.

Poi, il corso breve di scacchi, la digitalizzazione finanziaria, la matematica di base, il solfeggio per l’avvio al canto corale, il recupero-ritorno del corso di storia medievale. E le conferme in blocco: astrofisica, la poesia italiana, la storia dell’arte, la mitologia, la scrittura creativa, l’astrologia, lo Stato e le sue funzioni, le lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco), l’intelligenza emotiva. Il teatro, l’enigmistica, il corso di pittura, quello di fotografia, il Cristianesimo e il giornale parlato, l’educazione finanziaria, la pubblica amministrazione, i Tarocchi, le arti femminili, l’erboristeria. I corsi di Informatica, Calligrafia, Enologia, ballo di gruppo, Tai Qikong, La medicina e il pronto soccorso, il Nordik Walking e il Feet Walking.

Corsi e laboratori saranno distribuiti tra i locali della sede Unitre in via Garibaldi e le quattro sedi esterne. Si comincia lunedì 6 ottobre. Iscrizioni aperte.