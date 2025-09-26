GROSSETO – Ieri sera doppia presenza maremmana sul palco di Xfactor, il celebre reality di Sky che scopre talenti nel campo musicale e li lancia nell’olimpo delle star.

Ad esibirsi un artista e strumentista, Gabriele Bernabò, 28 anni, e un gruppo composto da tre elementi, i Nelav.

Bernabò, strumentista eclettico che suona basso elettrico, violino, chitarra (generica), compositore di musica, arrangiatore, di sé racconta: «Sono essenzialmente un compositore, ho studiato e studio classica, ma mi dedico soprattutto al prog rock e generi correlati a esso».

Terminata la propria esibizione Bernabò, che ha cantato Ancora tu di Lucio Battisti, ha “portato a casa” i sì di tre dei quattro artisti presenti sul palco: Gabbani, Paola e Achille Lauro. QUI LA SUA PERFORMANCE

I Nelav sono saliti sul palco con un brano di Franco Battiato “Up patriots to arms” ottenendo i sì di Jake La Furia, Paola e Gabbani.

I Nelav sono un power trio cyberpunk formato da: Emilio Valentino, Davide Sorresina e Lorenzo Chiarello. Il sound è un eclettico mix di musica Elettronica, Industrial e Hardcore. L’uso di testi taglienti e melodie che vibrano di tensione, trascinano l’ascoltatore in un viaggio attraverso il paesaggio sonoro di un futuro oscuro e ribelle.

La band esplora «le dissonanze in un background distopico, nel caos della tecnologia in una società alienata». QUI LA LORO PERFORMANCE