GROSSETO – Sembra che quello di stamani in via Mascagni non sia l’unico caso di finestrini spaccati in città.

Mercoledì una lettrice ha subito la stessa sorte in via Tagliamento, a Grosseto. Anche lei finestrino posteriore infranto, frugato ovunque «Ma non c’era nulla da rubare. Hanno tirato fuori tutto. Aperto cassettini. Tra l’altro la stessa notte, con identica modalità, hanno colpito anche in via Ximenes e via Fiume».