VENERDÌ 26 SETTEMBRE

AMIATA

Fino al 28-9-2025 – I camper tornano sull’Amiata: c’è la festa nazionale del PleinAir

CAPALBIO

Fino al 28-9-2025 – Al via il Capalbio Film Festival: ecco il programma e gli ospiti. Madrina Margherita Buy

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

GROSSETO

26-9-2025 – L’attore Marco Bonini al Molino Hub: presenta il suo libro “L’amorevole grado di separazione”

26-9-2025 – “La Città Visibile” fa rivivere gli anni ’80 tra teatro, musica e performance urbane

26-9-2025 – “Bright-night al Museolab”: a Grosseto la notte delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Università di Siena

26-9-2025 – A caccia di pianeti con i telescopi: doppio appuntamento con l’osservatorio astronomico

Fino al 27-9-2025 – “Dune d’Autunno”: quattro serate tra arte, musica e danza

Fino al 27-9-2025 – Un mondo di Teomondo”: mostra collettiva di 17 artisti alla Galleria Eventi

Fino al 28-9-2025 – Aquiloni nel cielo di Marina di Grosseto: tre giorni per far volare i sogni

Fino al 28-9-2025 – La Città visibile 2025: il via con la mostra “Anni Ottanta Grosseto tra riflusso e postmoderno”

Fino al 28-9-2025 – Torna “Dune”: un mese di eventi al Parco della Maremma tra arti, paesaggi e utopie. IL PROGRAMMA

Fino al 4-10-2025 – Mostra “Tra le nuvole”: a Grosseto la prima personale di Cristina Paolini

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 28-9-2025 – Torna la festa dell’uva: al Giglio quattro giorni tra vino, musica e sapori tipici

MASSA MARITTIMA

Fino al 3-10-2025 – Il legno si fa arte: omaggio a Piero Minzon alla galleria Spaziografico

ORBETELLO

26-9-2025 – A caccia di pianeti con i telescopi: doppio appuntamento con l’osservatorio astronomico

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

SABATO 27 SETTEMBRE

AMIATA

CAPALBIO

GROSSETO

27-9-2025 – Torna a Grosseto la 13esima Notte visibile della cultura

27-9-2025 – “The Sound of Soul”: reading musicale in piazza Ombrone

27-9-2025 – La città balla insieme: flash mob anni ’80 per celebrare la Notte Visibile della Cultura

27-9-2025 – “Amiche in alto mare”: presentazione alla Libreria delle Ragazze

27-9-2025 – Alla scoperta di Palazzo Moschini: visita documentale e cartografia tattile all’Archivio di Stato

Fino al 27-9-2025 – “Dune d’Autunno”: quattro serate tra arte, musica e danza

Fino al 27-9-2025 – Un mondo di Teomondo”: mostra collettiva di 17 artisti alla Galleria Eventi

Fino al 28-9-2025 – Giornate europee del patrimonio: ecco gli eventi dei parchi archeologici della Maremma

Fino al 28-9-2025 – Weekend su due ruote tra città e natura: a Grosseto arriva il cicloviaggiatore dell’Alaska Stefano Elmi

Fino al 4-10-2025 – Mostra “Tra le nuvole”: a Grosseto la prima personale di Cristina Paolini

ISOLA DEL GIGLIO

MAGLIANO IN TOSCANA

27-9-2025 – “Sarà femmina? Speriamo”: a Pereta spettacolo itinerante con la compagnia “Il teatro delle donne”

MANCIANO

Fino al 28-9-2025 – Saturnia Festival: gran finale per il ventennale con due giorni di musica gratuita

MASSA MARITTIMA

Fino al 28-9-2025 – Massa Marittima e gli Etruschi “Oltre la città”: al via le giornate in onore di Giovannangelo Camporeale

Fino al 28-9-2025 – Dal laboratorio per malati di Alzheimer e i loro familiari alle giornate degli etruschi. Gli appuntamenti a Massa Marittima

Fino al 3-10-2025 – Il legno si fa arte: omaggio a Piero Minzon alla galleria Spaziografico

MONTE ARGENTARIO

27-9-2025 – “Le cucine meticce della Maremma”: appuntamento tra cibo e tradizione al Centro studi

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

26-9-2025 – “Maremma tra le pagine”: incontro con la guida escursionistica Irene Pellegrini

DOMENICA 28 SETTEMBRE

AMIATA

CAPALBIO

GROSSETO

28-9-2025 – SbaracchiAMO a Batignano. Domenica anteprima del Mercatino dei ragazzi

28-9-2025 – Alla chiesa dei Bigi una stagione di concerti con lo Scriabin Concert Series

Fino al 4-10-2025 – Mostra “Tra le nuvole”: a Grosseto la prima personale di Cristina Paolini

ISOLA DEL GIGLIO

MANCIANO

Fino al 28-9-2025 – Torna la rassegna “I libri nei borghi”: un viaggio tra lettura, storia e suggestioni

MASSA MARITTIMA

PITIGLIANO

