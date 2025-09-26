GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
VENERDÌ 26 SETTEMBRE
AMIATA
Fino al 28-9-2025 – I camper tornano sull’Amiata: c’è la festa nazionale del PleinAir
CAPALBIO
Fino al 28-9-2025 – Al via il Capalbio Film Festival: ecco il programma e gli ospiti. Madrina Margherita Buy
Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio
GROSSETO
26-9-2025 – L’attore Marco Bonini al Molino Hub: presenta il suo libro “L’amorevole grado di separazione”
26-9-2025 – “La Città Visibile” fa rivivere gli anni ’80 tra teatro, musica e performance urbane
26-9-2025 – “Bright-night al Museolab”: a Grosseto la notte delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Università di Siena
26-9-2025 – A caccia di pianeti con i telescopi: doppio appuntamento con l’osservatorio astronomico
Fino al 27-9-2025 – “Dune d’Autunno”: quattro serate tra arte, musica e danza
Fino al 27-9-2025 – Un mondo di Teomondo”: mostra collettiva di 17 artisti alla Galleria Eventi
Fino al 28-9-2025 – Aquiloni nel cielo di Marina di Grosseto: tre giorni per far volare i sogni
Fino al 28-9-2025 – La Città visibile 2025: il via con la mostra “Anni Ottanta Grosseto tra riflusso e postmoderno”
Fino al 28-9-2025 – Torna “Dune”: un mese di eventi al Parco della Maremma tra arti, paesaggi e utopie. IL PROGRAMMA
Fino al 4-10-2025 – Mostra “Tra le nuvole”: a Grosseto la prima personale di Cristina Paolini
ISOLA DEL GIGLIO
Fino al 28-9-2025 – Torna la festa dell’uva: al Giglio quattro giorni tra vino, musica e sapori tipici
MASSA MARITTIMA
Fino al 3-10-2025 – Il legno si fa arte: omaggio a Piero Minzon alla galleria Spaziografico
ORBETELLO
26-9-2025 – A caccia di pianeti con i telescopi: doppio appuntamento con l’osservatorio astronomico
PITIGLIANO
Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano
SABATO 27 SETTEMBRE
AMIATA
CAPALBIO
GROSSETO
27-9-2025 – Torna a Grosseto la 13esima Notte visibile della cultura
27-9-2025 – “The Sound of Soul”: reading musicale in piazza Ombrone
27-9-2025 – La città balla insieme: flash mob anni ’80 per celebrare la Notte Visibile della Cultura
27-9-2025 – “Amiche in alto mare”: presentazione alla Libreria delle Ragazze
27-9-2025 – Alla scoperta di Palazzo Moschini: visita documentale e cartografia tattile all’Archivio di Stato
Fino al 27-9-2025 – “Dune d’Autunno”: quattro serate tra arte, musica e danza
Fino al 28-9-2025 – Giornate europee del patrimonio: ecco gli eventi dei parchi archeologici della Maremma
Fino al 28-9-2025 – Weekend su due ruote tra città e natura: a Grosseto arriva il cicloviaggiatore dell’Alaska Stefano Elmi
ISOLA DEL GIGLIO
MAGLIANO IN TOSCANA
27-9-2025 – “Sarà femmina? Speriamo”: a Pereta spettacolo itinerante con la compagnia “Il teatro delle donne”
MANCIANO
Fino al 28-9-2025 – Saturnia Festival: gran finale per il ventennale con due giorni di musica gratuita
MASSA MARITTIMA
Fino al 28-9-2025 – Massa Marittima e gli Etruschi “Oltre la città”: al via le giornate in onore di Giovannangelo Camporeale
Fino al 28-9-2025 – Dal laboratorio per malati di Alzheimer e i loro familiari alle giornate degli etruschi. Gli appuntamenti a Massa Marittima
MONTE ARGENTARIO
27-9-2025 – “Le cucine meticce della Maremma”: appuntamento tra cibo e tradizione al Centro studi
PITIGLIANO
ROCCASTRADA
26-9-2025 – “Maremma tra le pagine”: incontro con la guida escursionistica Irene Pellegrini
DOMENICA 28 SETTEMBRE
AMIATA
CAPALBIO
GROSSETO
28-9-2025 – SbaracchiAMO a Batignano. Domenica anteprima del Mercatino dei ragazzi
28-9-2025 – Alla chiesa dei Bigi una stagione di concerti con lo Scriabin Concert Series
ISOLA DEL GIGLIO
MANCIANO
Fino al 28-9-2025 – Torna la rassegna “I libri nei borghi”: un viaggio tra lettura, storia e suggestioni
MASSA MARITTIMA
PITIGLIANO
