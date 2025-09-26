GAVORRANO – Torna il Bio Bike, la manifestazione giunta quest’anno alla sua quarta edizione che unisce sport, natura, enogastronomia e tradizioni popolari nel cuore del bio distretto Colline della Pia.

L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, con una formula che si annuncia ancora più ricca di appuntamenti e intrattenimenti.

Il tour, come nelle passate edizioni, si suddividerà in due giornate con due diversi percorsi cicloturistici (e due diversi livelli di difficoltà) in mountain bike che toccheranno le principali aziende turistiche ed enogastronomiche del territorio. La novità di quest’anno è l’introduzione di eventi collaterali e momenti di spettacolo che arricchiranno ulteriormente l’esperienza e che si integreranno con le varie soste del giro.

Tra le varie tappe ci saranno:

Sabato 4 ottobre: ore 8.45 partenza dalla Tenuta di Montemassi con la dimostrazione dei butteri maremmani; ore 12.00 degustazione del Tortello Maremmano a Valdonica; ore 14.30 i canti maggerini con i Verniani di Tatti alla Tenuta di Sequerciani.

Domenica 5 ottobre: i canti maggerini a cura dell’associazione Sergio Lampis presso la Tenuta Il Fontino; la rappresentazione storica della Pia dei Tolomei alle Scuderie dell’Azienda Marchi (ore 13.00); la rievocazione della Miniera di Ribolla – Santa Barbara (ore 14.00).

Accanto alle escursioni in bici, un ruolo centrale lo avranno i borghi del Bio Distretto e i loro ristoranti e agriturismi: grazie al format “A Tavola con…”, verranno proposti menù ispirati alle tradizioni culinarie e realizzati con i prodotti locali certificati. L’allargamento della partecipazione a un numero sempre maggiore di attività del territorio permetterà di coinvolgere più persone, offrendo un’immagine chiara e forte di identità territoriale e trasformando ogni sosta in un’esperienza di comunità.

“Il Bio Bike Tour è diventato il cuore di un progetto più ampio – afferma Adriano Baiguini, presidente del Bio Distretto Colline della Pia – e un appuntamento fisso per gli amanti del Bike. Visto il successo di partecipazione che, negli anni, ha registrato un numero di presenze progressivamente in crescita, oltre all’ottima risposta da parte degli attori territoriali, il Bio Bike Tour punta a trasformarsi in un vero e proprio Bio Festival. Vogliamo coinvolgere imprese agricole, ristoratori, associazioni e comunità locali, creando le basi per una stagione autunnale ricca di esperienze autentiche e dal forte richiamo per un pubblico regionale e,perchè no, nazionale. Questo è il nostro impegno: trasformare le Colline della Pia in una destinazione turistica stabile e attrattiva tutto l’anno”.

“La mountain bike resta la nostra anima – sottolinea Giorgio Melillo, presidente dell’associazione Amici 2 Ruote Gavorrano – ma quello che rende speciale il Bio Bike Tour è la capacità di unire sportivi, famiglie, produttori e artisti in un evento corale. Tra l’altro viene svolto all’interno di un percorso permanente, già usufruibile dai cicloturisti. Quest’anno, con il coinvolgimento diffuso dei ristoratori nei borghi e negli agriturismi, la manifestazione diventa ancora più partecipata e rappresentativa di tutta la comunità”.

Il Bio Bike Tour 2025 è organizzato dal Bio Distretto Colline della Pia e dall’associazione Amici 2 Ruote Gavorrano, con il patrocinio dei Comuni di Gavorrano, Massa Marittima, Roccastrada e Provincia di Grosseto.

Il programma completo e le modalità di iscrizione sono disponibili sui siti ufficiali

www.amici2ruotegavorrano.it

www.collinedellapia.it