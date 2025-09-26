SASSO D’OMBRONE – Bidoni per la raccolta dei rifiuti rimossi, cestini assenti nella zona della chiesa e sporcizia che finisce per restare in strada. A denunciare la situazione la titolare del bar alimentari L’Angolo dei Sapori, unico esercizio del centro, che parla di un problema «serio e incivile» a danno dei residenti e delle attività.

«Da quasi un anno – racconta – Sei Toscana ha modificato le disposizioni della raccolta, togliendo i cassonetti con chiave che avevamo a disposizione e sostituendoli con bidoni a pozzetto, senza serratura. Così chiunque può gettare rifiuti senza alcun rispetto della differenziata. A fine giornata ci ritroviamo i contenitori già pieni, impossibilitati a utilizzarli per i nostri scarti».

Secondo la commerciante, nella zona della chiesa non ci sono più nemmeno cestini per piccoli rifiuti, come fazzoletti o sacchetti con le deiezioni dei cani: «Molti proprietari – spiega – finiscono per lasciare gli escrementi in strada, creando una situazione igienica indecorosa».

La titolare del bar riferisce di aver già inviato segnalazioni tramite messaggi, telefonate e Pec, oltre a colloqui diretti con i dipendenti comunali, senza però ottenere una soluzione: «Mi era stato chiesto di indicare i bidoni necessari – prosegue – e avevo escluso solo quello dell’umido per evitare cattivi odori. Ora, invece, siamo costretti a fare chilometri per smaltirlo correttamente».

La donna chiede che il Comune e Sei Toscana intervengano per ripristinare almeno i cassonetti con chiave per le attività e installare nuovi cestini pubblici nelle zone più frequentate. «È una questione di igiene e di rispetto – conclude -. Non si può lasciare un paese senza adeguati punti di raccolta».