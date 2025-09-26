Foto di repertorio

GROSSETO – Si apre sabato a Siena, sulla pista “Engels Lambardi”, la stagione della formazione Under 15 del Circolo Pattinatori Grosseto che parteciperà, sabato 27 e domenica 28 settembre, al 2° torneo Città di Siena-Memorial Luca Benocci (nella foto di Manuel Urracci, la rosa della passata stagione). Alla manifestazione giovanile prenderanno parte cinque formazioni: Hockey Prato ’54, SPV Hockey Viareggio, Circolo Pattinatori Grosseto, Hockey Pordenone e la formazione bianconera del Siena Hockey.

Per il giovane quintetto allenato da Marco Zanobi si tratta di un appuntamento importante per verificare la condizione, dopo i primi allenamenti, e in vista del campionato, che prenderà il via sabato 4 ottobre, con due squadre del C.P. ai nastri di partenza: la squadra A ospiterà il Sarzana B alle 15, la squadra B se la vedrà alle 17 con il Prato 1954.

Per la trasferta di Siena, sono stati convocati i portieri Andrea Conti e Marco Mori; gli esterni Elias Bordan, Leonardo Boni, Gabriele Denaro, Gabriele Sorbo, Gregorio Sensi, Edward Convertini Mann, Niccolò Amerighi, Alessio Tonini, Tommaso Spinosa e Alessandro Marinoni.