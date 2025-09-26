FOLLONICA – Maggioranza in fibrillazione a Follonica dove si apre il caso legato ad un’interrogazione depositata da uno dei gruppi che sostiene il sindaco Matteo Buoncristiani. Stiamo parlando di Prima Follonica, il gruppo consiliare che ha come unico membro e capogruppo Riccardo D’Ambra, che ha presentato un’interrogazione e che si aspettava fosse discussa durante il prossimo consiglio comunale del 29 settembre. L’interrogazione invece non è stata inserita all’ordina del giorno della prossima seduta consiliare.

«Il gruppo consiliare Prima Follonica- si legge nella nota inviata alla nostra redazione – ha visto slittare l’inserimento dell’interrogazione al Sindaco ad altro Consiglio e non al primo utile, come prevede il Regolamento del Consiglio Comunale di Follonica all’Art. 21 comma 4, nonostante l’interrogazione sia stata inviata lunedì 22 settembre alla posta istituzionale del Sindaco, come prevede il Regolamento all’Art.21 comma 1, ovvero il giorno prima della capigruppo che ha il compito di preparare l’ordine del giorno del Consiglio».

«Perché – ci si chiede nella nota – il Presidente del Consiglio che non poteva non esserne a conoscenza visto la contemporanea mail istituzionale ricevuta lunedì 22 settembre, si è disinteressato di un ritardo nella protocollazione, e in questo modo ha impedito che, come prevede il regolamento, fosse messa all’ordine del giorno del primo Consiglio utile? Ma la domanda che dovremmo porci è perché degli uffici avrebbero presumibilmente formato tali atti? Perché proprio in quel momento quando non era ancora avviato quel procedimento di adozione del nuovo Piano Strutturale che in modo del tutto lecito, dopo le eventuali osservazioni, avrebbe potuto portare alla sostituzione delle carte vigenti? Insomma, le domande che si pone il gruppo consiliare Prima Follonica sono tante e tutte da chiarire. Siamo certi che il Sindaco saprà far luce e impedire rallentamenti sulla ricerca della verità trattandosi evidentemente di fatti gravi se comprovati. Il gruppo consiliare di Prima Follonica è convinto che tutte queste premesse dovrebbero incuriosire i giornalisti e l’opinione pubblica a leggere l’interrogazione allegata e a cominciare a porsi delle domande».

Ecco il contenuto dell’interrogazione che è stata depositata:

Richiesta di informazioni riguardo alla formazione di atti documentali presumibilmente non veritieri in sostituzione di quelli vigenti per legge alla data del 16 ottobre 2020.

PREMESSE:

1. Sostituzione della Cartografia (16/10/2020): Nell’espletamento delle funzioni di controllo dell’Ente, è stato rilevato che in data 16 ottobre 2020 è stata effettuata, tramite un aggiornamento, la sostituzione della cartografia della tav. 32 del PS 2005 “le invarianti strutturali e lo stato dei luoghi” asservito da uno stralcio la tav. 32 del nuovo PS . Si presume che ciò sia avvenuto senza nessuna motivazione legalmente plausibile in quella data , poiché gli strumenti di pianificazione territoriali vigenti erano il PS 2005 e il RU2010 . La tav. 3 presumibilmente è definita come un atto non veritiero che viene messo a sostituire quello legalmente presente .

2. Tempistiche di Approvazione del Nuovo PS: L’approvazione dell’adozione del nuovo Piano Strutturale (PS) avverrà in data 12 novembre 2021 (quindi più di un anno dopo) . Inoltre, gli uffici, in base alla Legge Regionale 65/2014, non avrebbero potuto sostituire la Tav. 32 del PS2005 con carte del nuovo PS se non solo dopo la finalizzazione della fase di adozione ovvero nel 2023 .

3. Importanza della Tavola 32 del PS 2005: La tav. 32 del PS 2005 viene recepita ed integrata nel RU 2010 ed è considerata elemento essenziale per rappresentare le invarianti strutturali , in particolar modo l’invariante strutturale del sistema della viabilità minore extraurban

4. Disciplina delle Invarianti Strutturali (L.R. Toscana 65/2014): Si cita la Legge Regionale Toscana 65/2014 Art. 5 comma 2, il quale stabilisce che l’individuazione delle invarianti strutturali riguarda l’intero territorio, comprese le sue parti degradate . Salvo espressa disciplina dell’atto o strumento della pianificazione territoriale, l’individuazione delle invarianti strutturali non costituisce un vincolo di non modificabilità del bene, ma è il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità .

5. Invarianti Strutturali nel RU 2010 (Art. 67): Il RU 2010, nelle norme di attuazione, in particolare all’Art. 67, definisce che:

◦ I caratteri peculiari ed identificativi di un luogo o di un ambito territoriale costituiscono le invarianti strutturali il cui mantenimento costituisce il limite dello sviluppo sostenibile .

◦ Le invarianti strutturali del territorio rurale, con riferimento all’Art. 11 delle norme del piano strutturale, sono costituite dai seguenti elementi: sistema del bosco, forra della Pievaccia, sistema dei sentieri, sistemazioni idrauliche esistenti, percorso della Gora delle Ferriere, gineprai Bicocconi e dalla sua area di rispetto, e dal sistema della viabilità extraurbana minore .

6. Viabilità Minore come Invariante (Tav. 32 e Art. 74): La tav. 32 del PS2005 evidenzia nella sua legenda le invarianti strutturali del territorio rurale, in particolare “il sistema della viabilità extraurbana minore che connette all’area boscata di Montioni” (Art. 74) .

7. Conservazione della Viabilità (Art. 74, agg. 2018): Si prosegue citando le norme di attuazione (agg. 2018) al Capo III Art. 74 – Il sistema della viabilità minore . Questa viabilità, che connette all’area boscata di Montioni ed è possibilmente invariante strutturale, è rappresentata alla tav. 32 “le invarianti strutturali e lo stato dei luoghi” . Si sottolinea che tale viabilità deve essere integralmente conservata in quanto è ritenuta indispensabile al collegamento fra la città e il Parco di Montioni .

RICHIESTA FINALE:

Rilevata l’importanza della Tav. 32 del PS 2005 nell’evidenziare nella sua legenda le invarianti strutturali , si chiede:

1. Quali siano le motivazioni legali per la formazione di tale atto (la modifica documentale del 16 ottobre 2020) .

2. Qualora non vi siano motivazioni valide, chi sia o siano i responsabili di tale modifica documentale presumibilmente non veritiera .