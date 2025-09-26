GROSSETO – Incidente questa sera in via Senese, vicino a piazza Volturno, dove un’auto, per cause ancora da accertare ha investito tre ragazzi (due femmine e un maschio) tra i 14 e 15 anni che in quel momento stavano attraversando la strada.

I tre ragazzi si trovavano in prossimità dell’attraversamento pedonale. Sono stati soccorsi dai sanitari e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto per i soccorsi la Croce rossa, la Misericordia e per i rilievi la Polizia Municipale che dovrà stabilire la dinamica dell’incidente.