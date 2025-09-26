GROSSETO – Il grossetano Marco Farnetani sta partecipando ai mondiali di tiro dinamico Ipsc in Sudafrica.

Farnetani si trova a Matlosana, in Sudafrica, dove si stanno sfidando i migliori duemila tiratori del mondo, selezionati dalle rispettive federazioni nazionali.

Si tratta di una competizione con livello massimo di difficoltà, che si concluderà il 28 settembre.

«Il tiro dinamico IPSC (International Practical Shooting Confederation) – raccontano dalla società – è uno sport di tiro che valuta la precisione, la velocità e la potenza (Diligentia, Vis, Celeritas) del tiratore attraverso percorsi di gara dinamici con sfide che includono movimento, bersagli multipli e mobili, e diverse distanze da ingaggiare. L’obiettivo è completare l’esercizio nel minor tempo possibile, colpendo i bersagli per ottenere il punteggio più alto possibile».

«È uno sport affascinante praticato nel mondo da migliaia di atleti sia uomini che donne. Per la prima volta un grossetano partecipa alle fasi finali di un mondiale Ipsc, ottimo auspicio considerando anche che gli Europei si svolgeranno in Ungheria il prossimo anno e soprattutto considerando che l’Italia ospiterà i prossimi Mondiali di tiro dinamico tra quattro anni».