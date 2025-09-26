GROSSETO – Fornire ai soci strumenti digitali semplici e convenienti. È l’obiettivo di Confesercenti che ha stretto un accordo proprio per sostenere i commercianti in un’economia che si sta spostando sempre più verso i pagamenti digitali. E in quest’ottica va letta la convenzione fatta dall’associazione degli esercenti con Sumup.

«Vogliamo mettere a disposizione dei nostri associati un nuovo strumento – afferma Marco Di Giacopo coordinatore di Assoterziario Confesercenti -. Come possiamo constatare in questo caso, non tutte le innovazioni tecnologiche vengono per nuocere: in questo caso, infatti, possiamo offrire ai commercianti uno strumento che consentirà di alleggerire notevolmente i costi fissi per gli acquisti con moneta elettronica, acquisti che, in questi anni, hanno visto un aumento notevole e, nel prossimo futuro, cresceranno ulteriormente».

«Noi crediamo che la possibilità di scelta sia sempre un valore per i nostri associati, per questo vogliamo dare un’opportunità in più da aggiungere a quelle che già esistono, ampliando il ventaglio degli strumenti per i nostri soci. Confesercenti è attenta a tutte le nuove tecnologie che il mercato mette a disposizione e si impegna affinché siano a disposizione del commercio di vicinato».

«La nostra missione – afferma Marco Berni responsabile di zona Sumup – è quella di fornire strumenti di pagamento semplici, accessibili e convenienti a tutti commercianti in modo che possano avere successo facendo ciò che amano. Sumup mette a disposizione strumenti che possano facilitare il lavoro, che aiutino lo sviluppo delle aziende e tutto questo al costo delle commissioni, senza contratti vincolanti o commissioni nascoste».

Ma cosa è Sumup? È un Pos molto semplice da usare e che può fare anche da registratore di cassa. Non ha cavi o fili. Ha una propria sim per collegarsi. Non deve essere necessariamente agganciato ad un istituto di credito. L’esercente, se vuole, può depositare il denaro su un conto che Sumup fornisce gratuitamente. Si tratta di uno strumento molto pratico, adatto anche agli ambulanti o ai temporary store.