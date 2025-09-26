GROSSETO – Un posto in giunta per Leonardo Marras in caso di vittoria. A dirlo è direttamente il presidente uscente e candidato del “campo largo” Eugenio Giani, arrivato ieri sera Grosseto per partecipare alla Sala Eden, all’iniziativa organizzata proprio da Marras per la sua campagna elettorale. Un incontro che ha visto il candidato al consiglio regionale ed assessore uscente all’economia, rispondere alle domande incrociate dei giornalisti delle testate locali.

Tanti i temi affrontati: dalla sanità al turismo passando per le nuove prospettive della coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle e poi le parole di Giani sul futuro del Govenro della Toscana. «Le nostre priorità – ha detto Giani – sono state e saranno sanità, lavoro e scuola». Poi una puntualizzazione proprio sulla candidatura di Marras. «Marras sarebbe stato assessore anche senza candidarsi, è stato lui che ha voluto impegnarsi e dare il suo contributo in questa campagna elettorale e di questo lo ringrazio».

Giani ha rivendicato anche le scelte fatte in qeusti ultimi cinque anni: l’impegno di 500 milioni di euro nella sanità dal bilancio regionale oltre ai fondi che arrivano dallo Stato, la legge sul fine vita impugnata dal Governo e quella sul salario minimo a 9 euro all’ora oggetto anche questa di contenzioso con l’esecutivo nazionale; la scelta sugli asili nido gratis per 14mila bambini toscani e le politiche del lavoro che hanno portato a 128 mila nuovi posti nella nostra Regione.

L’appuntamento con il voto delle elezioni regionali sarà per domenica 12 e lunedì 13 ottobre.