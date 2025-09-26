Anche nel terzo trimestre 2025 è il prestito liquidità a piazzarsi in cima alla classifica dei finanziamenti online più richiesti. Lo rivela PrestitiOnline.it, secondo cui oggi tale soluzione di credito copre il 29,2% delle richieste. Al secondo gradino del podio c’è il prestito consolidamento a quota 20,2%, mentre si posiziona al terzo posto il finanziamento finalizzato all’acquisto di veicoli usati, che pesa per il 18,3% del campione esaminato.

I dati dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it svelano anche una lieve crescita della durata media dei finanziamenti rispetto al trimestre precedente: si passa che da 5 anni e 6 mesi a 5 anni e 8 mesi. I più lunghi sono i prestiti consolidamento debiti che nel trimestre in corso presentano una durata media di 6 anni e 11 mesi, seguiti da quelli finalizzati alla ristrutturazione casa e all’acquisto di un’auto nuova o Km zero, entrambi con una durata media di 6 anni e 2 mesi.

E se la durata media dei finanziamenti presenta il segno più, cala invece l’importo medio richiesto per i prestiti personali: si passa dai 12.100 euro messi a segno il trimestre precedente a 11.800 euro attuali. Anche in questo caso è il prestito consolidamento a posizionarsi in cima alla classifica, tra le finalità richieste, per gli importi maggiori: il valore medio si attesta oggi sui 18.600 euro, seguito dal prestito auto nuova o Km zero (16.200 euro) e da quello ristrutturazione casa (15.200 euro).

Cos’è e come funziona un prestito liquidità?

I prestiti liquidità rientrano nella categoria dei prestiti non finalizzati: chi ne fa richiesta non deve specificare l’uso che farà del denaro concesso dalla banca o dalla finanziaria. Questa soluzione viene richiesta per far fronte a spese improvvise o pregresse. Non ci sono vincoli sull’utilizzo della somma di denaro.

Il prestito liquidità presenta un’istruttoria snella e veloce: occorrono documenti anagrafici e reddituali, ma non servono in genere garanzie. È necessario solo che il richiedente dimostri di avere un reddito fisso e che sia dunque in grado di rimborsare il debito. La somma di denaro viene concessa in un’unica soluzione, mentre la restituzione avviene tramite rate mensili.

Prestiti personali, il tasso di interesse è stabile

Nel corso di questo trimestre il mercato dei finanziamenti registra una certa stabilità. Dai dati dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it emerge che tra luglio e settembre di quest’anno il TAEG medio delle pratiche concesse per i prestiti personali si attesta all’8,37%. Un valore stabile rispetto al trimestre precedente quando era 8,30%, ma in calo di oltre mezzo punto percentuale rispetto all’inizio del 2024, quando aveva raggiunto l’8,92%.

Le cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati continuano intanto ad offrire condizioni più vantaggiose rispetto ai prestiti personali e fanno registrare un leggero calo rispetto al secondo trimestre di quest’anno: si è passati rispettivamente dal 7,71% al 7,62% e dal 6,65% al 6,59% nel trimestre in corso. Leggero rialzo invece per le cessioni del quinto destinate ai dipendenti pubblici che incassano un incremento di 20 punti base, con il TAEG medio che dal 5,24% del periodo tra aprile e giugno si attesta ora al 5,48%.

Cessione del quinto: oltre la metà dei richiedenti lavora per un’azienda privata

Anche nel terzo trimestre dell’anno sono i dipendenti privati i maggiori richiedenti di prestiti con cessione del quinto. Questa categoria copre oltre la metà delle richieste totali: 53,1% del totale. Il dato è anche in crescita rispetto al periodo aprile-giugno 2025 quando la percentuale era del 51,0%. Anche sul fronte territoriale non si registrano variazioni nella quota di domande, con il Nord Italia che continua a guidare la classifica con il 47,0% del totale nel terzo trimestre 2025. Più staccati Sud e Isole (30,6% del mix) e Centro (22,4%).

Restano invece stabili le richieste da parte dei dipendenti pubblici, al 25,3% del mix, mentre cala la quota di pensionati che fa ricorso alla cessione del quinto: si passa dal 23,3% dello scorso trimestre al 21,6% di quello in corso.

La durata media di un prestito con cessione del quinto si attesta sugli 8 anni e 5 mesi, mentre l’importo medio richiesto è in aumento, con il dato che dai 21.400 euro sale ora a 22.800 euro. A richiedere somme più alte sono i dipendenti pubblici, con una media di 25.700 euro, seguiti dai dipendenti privati con 22.100 euro e dai pensionati con 21.150 euro.