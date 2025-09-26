MASSA MARITTIMA – L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere mette in vendita con gara pubblica alcuni mezzi e attrezzature usati. L’elenco comprende “botte gasolio da 9.000 litri, automezzo marca Mitsubishi modello L200 Pick Up, una terna Jcb mod. 3cx, una pinza per tronchi girevole, un carrello marca Ellebi, un motociclo marca Piaggio Liberty 125, macchina rasaerba a piatto anteriore Marca Toro modello Z-master (Commercial)”.

Nel sito internet dell’Unione è a disposizione degli interessati il testo completo dell’avviso con informazioni dettagliate di tutti i mezzi e attrezzature in vendita e il modello per la presentazione delle istanze e il modulo offerta. Ecco il link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=160&CDOC=274

“Per partecipare alla gara – spiegano – il concorrente dovrà far pervenire all’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, piazza Dante Alighieri numero 4, 58024 Massa Marittima (Gr) entro e non oltre le 12 del giorno 14 ottobre, esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato o di altro vettore autorizzato oppure a mano nel qual caso sarà rilasciata ricevuta, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, che dovrà recare il nominativo e l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura ‘Non aprire, contiene offerta per gara mezzi ed attrezzature dismesse’, contenente l’offerta e la documentazione a corredo redatte secondo le prescrizioni indicate nell’avviso”.