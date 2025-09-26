FOLLONICA – A Follonica Acquedotto del Fiora sta realizzando un importante intervento di bonifica in via Spinelli, frutto della collaborazione con il Comune di Follonica per il quale quest’opera rappresenta una priorità infrastrutturale a favore della comunità.

Ammonta a oltre 215mila euro l’investimento per la posa di circa 610 metri di nuova condotta e il rifacimento di tutti i pozzetti di manovra e degli allacci alle utenze. Si tratta di lavori che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro di Follonica, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation Eu.

“Grazie a questo intervento sarà possibile ridurre le perdite e garantire una maggiore continuità del servizio – spiega l’amministratore delegato di Acquedotto del Fiora, Anna Varriale – il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità. Un investimento che si inserisce nel masterplan Pnrr messo in campo da Acquedotto del Fiora per garantire al territorio una rete idrica all’avanguardia e sempre più intelligente”.

Il tratto di condotta idrica interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte dell’azienda: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, è stata pianificata la sostituzione di 610 metri di condotta su asfalto. Ricadute positive anche sulla conservazione del manto stradale, vista la minore necessità di intervento in futuro.

La durata complessiva dei lavori è stimata in due mesi salvo imprevisti: trattandosi di un cantiere totalmente all’aperto, le condizioni meteo sono una variabile importante nelle tempistiche di esecuzione.

Nel corso dell’intervento potrebbero essere necessarie eventuali chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento del cantiere, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali AdF.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.