GROSSETO – Mattinata di sopralluoghi istituzionali a Grosseto, dove il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e al presidente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, MauroRotelli e la candidata alle regionali Simonetta Baccetti, ha incontrato il personale della Polizia Penitenziaria del carcere di Grosseto per poi recarsi all’ex Caserma Barbetti in via Senese, area individuata per la costruzione del nuovo istituto penitenziario.

Una nuova vita per l’ex caserma Barbetti

“Il Governo Meloni mantiene gli impegni presi – dichiarano Rossi e Rotelli –. Grosseto avrà finalmente un nuovo carcere con oltre 200 posti complessivi e un investimento di 11,6 milioni di euro. Un risultato storico, che segna la riqualificazione dell’ex area della Caserma Barbetti, inutilizzata da troppo tempo, e che tornerà ora a disposizione della collettività. È una risposta concreta alle esigenze del territorio e un segnale di attenzione verso chi lavora quotidianamente nella Polizia Penitenziaria”.

“Il piano carceri nazionale, come sottolineato dal Sottosegretario – commentano Rossi e Rotelli –, dispone di 750 milioni di euro, con la possibilità, grazie alla nomina del Commissario straordinario dotato di poteri speciali, di impiegare più rapidamente queste risorse. Il prossimo 15 ottobre sarà firmato il documento di indirizzo alla progettazione, che consentirà poi di procedere ai bandi per l’affidamento dei lavori. È una scommessa che guarda non solo alla sicurezza, ma anche alla capacità di coniugare legalità e rigenerazione urbana, offrendo strutture moderne e dignitose sia ai detenuti sia agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria”.

«Non solo edilizia penitenziaria, ma una vera e propria rigenerazione urbana»

“Questo progetto è un segnale forte per Grosseto e per l’intera provincia. L’ex Caserma Barbetti, rimasta per anni in abbandono, sarà trasformata in un presidio di giustizia e legalità. Non parliamo soltanto di edilizia penitenziaria, ma di una vera e propria rigenerazione urbana che restituisce dignità a un’area dimenticata e al tempo stesso garantisce migliori condizioni di lavoro agli agenti della Polizia Penitenziaria. È la prova che il Governo Meloni lavora con concretezza e visione”, concludono Fabrizio Rossi e Mauro Rotelli.