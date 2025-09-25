GROSSETO – «Il Pd ha una doppia morale» a dirlo Andrea Vasellini, candidato della Lega alle prossime elezioni regionali.

Vasellini mette a confronto «La polemica sollevata dal Pd, che lamenta presunti attacchi d’odio sul web alla propria candidata di Piombino, ma è bastato il mio recente comunicato contro Leonardo Marras per scatenare un’ondata di insulti personali e di minacce dirette contro di me, senza che nessun dirigente del Pd – locale o regionale – abbia avuto il coraggio di dissociarsi».

«Altro che valori democratici: quando non hanno più argomenti, gli avversari politici scivolano nell’odio organizzato. Io lo subisco da settimane – spiega Vasellini – eppure da quella parte non arriva alcuna condanna, anzi. Silenzio assordante, che equivale a complicità. Gli esempi non mancano: sotto la foto che mi ritrae a Firenze accanto a Matteo Salvini e Roberto Vannacci, c’è chi ha scritto minacce del tipo “chi fa fra loro il prossimo Kirk?”, con un chiaro riferimento intimidatorio».

«Parole gravissime – sottolinea Vasellini – che se fossero state rivolte a un esponente della sinistra avrebbero aperto i telegiornali nazionali. Ma siccome a subirle è Vasellini, il silenzio è totale. È questa la loro idea di rispetto democratico? Se oggi divento il bersaglio di una campagna d’odio è perché evidentemente faccio paura: paura a chi ha governato male la Toscana, paura a chi ha distrutto la sanità, paura a chi ha trasformato la Maremma in periferia dimenticata. Oggi io sono diventato, nel bene e nel male, un Charlie Kirk maremmano: diretto, coraggioso, senza filtri. E proprio per questo la sinistra cerca di screditarmi».

Per Vasellini, la differenza è netta: «Noi parliamo di programmi, di sicurezza, di sanità, di dignità per la nostra gente. Loro rispondono con fango e minacce. Ma gli elettori toscani sono più intelligenti di quanto credano: hanno capito chi difende davvero i loro interessi e chi invece difende solo poltrone. Non mi fermeranno con gli insulti né con le minacce. La mia campagna sarà sempre alla luce del sole e al fianco dei cittadini. È proprio questo che spaventa i professionisti del politichese e i maestri del fango: la politica vera è tornata».