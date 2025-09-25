PORTO SANTO STEFANO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 25 settembre, sulla via Panoramica, a Porto Santo Stefano. Intorno alle 14.40, il 118 Asl Toscana sud est è stato allertato per uno scontro tra un’auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori della Misericordia di Porto Santo Stefano con ambulanza e il personale medico, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Considerate le condizioni del ferito, è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2, atterrato in un’area sicura poco distante.

L’uomo coinvolto, un 85enne, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena per ulteriori accertamenti e cure specialistiche. Non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo l’esatta sequenza dell’impatto. La circolazione sulla Panoramica ha subito temporanei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.