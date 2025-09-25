GROSSETO – L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto presenta la nuova serie dell’iniziativa dedicata al dialogo con i cittadini, le istituzioni e i professionisti della sanità: “L’Ordine itinerante”. Un tour che vedrà il Consiglio direttivo dell’Ordine partecipare in presenza a incontri pubblici mirati a conoscere e affrontare le principali questioni sanitarie del luogo di riferimento e scambiare così idee, opinioni e possibili soluzioni.

Il primo appuntamento in programma è fissato per sabato 27 settembre alle ore 10 a Massa Marittima, nella sala del Palazzo dell’Abbondanza, mentre sabato 4 ottobre sempre alle ore 10 il Consiglio direttivo dell’Ordine sarà a Castel del Piano, nella sala consiliare. Sono previsti incontri anche nei Comuni di Orbetello, Pitigliano e Grosseto, le cui date e sedi saranno comunicate appena fissate.

«Con questa iniziativa, che riproponiamo – spiega la presidente Paola Pasqualini –, desideriamo rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di sanità, non solo tra gli addetti ai lavori e le autorità ma con l’intera comunità, consapevoli e convinti che solo dal confronto possano nascere valide strategie e possibili soluzioni alle criticità. Perché la salute non è un concetto astratto, ma un bene comune che si costruisce insieme. Mai come in questo momento storico la sanità è al centro del dibattito, a livello nazionale e anche locale, e portare l’Ordine fuori dalla sua sede tradizionale significa ascoltare meglio i bisogni del territorio, creare sinergie, promuovere una cultura della cura e della prevenzione che metta sempre al centro la persona, il rapporto medico-paziente, le sfide della medicina contemporanea, le incognite di noi professionisti nel lavoro quotidiano, con tutti i rischi legati alla sicurezza. “L’Ordine itinerante” è un’iniziativa che vuole ridurre le distanze e aprire nuove possibilità di dialogo e siamo sicuri che darà i suoi frutti. Per questo è importante partecipare».

Il Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi della provincia di Grosseto per il quadriennio 2025-2028 è composto da Paola Pasqualini (presidente), Mario Zuccarello (vicepresidente), Francesca Bondi (segretario) e Giovanna Abate (tesoriere). I consiglieri sono Simone Geraci, Mariangela Bernardi, Alessandro De Palma, Cristina Cianchi, Andrea Bramerini, Carlo Paoli e Fabio Pallari.