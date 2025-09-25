BAGNO DI GAVORRANO – L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che lunedì 15 settembre 2025 hanno avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale di Bagno di Gavorrano, una struttura realizzata nei primi anni Ottanta e punto di riferimento importante per lo sport e la socialità della comunità gavorranese.

L’intervento, affidato a seguito di gara pubblica, prevede un investimento complessivo di 672.586,60 euro.

Il progetto riguarda sia la parte edilizia sia quella impiantistica, con particolare attenzione alla copertura dell’edificio, alla vasca e alla riqualificazione complessiva dell’impianto, per garantirne maggiore efficienza, sicurezza e fruibilità. L’impresa aggiudicataria ha offerto un ribasso del 19,78% sull’importo dei lavori, generando così un risparmio che resta a disposizione per eventuali imprevisti, revisione prezzi o premi di accelerazione, senza modificare il totale dell’investimento.

Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di circa 10 mesi, la conclusione dell’intervento è prevista per mese di luglio 2026.

«Con questo intervento, l’amministrazione conferma il proprio impegno verso le strutture sportive del territorio, continuando a investire risorse per il benessere della comunità» affermano dal Comune.