GROSSETO – Grande successo per la serata di gala conclusiva del Festival Cromatica 2025, che ha registrato il tutto esaurito nel salone d’onore della Guardia di Finanza. Una location d’eccellenza che, grazie alla fusione di musica, danza, moda e arti visive, si è trasformata in un contenitore di emozioni e bellezza.

Ma Cromatica non è stato soltanto spettacolo: il cuore pulsante della manifestazione è stata la solidarietà. Nel corso delle tre serate dedicate alla raccolta fondi, sono stati donati 500 euro a favore di Irene Dari, 600 euro all’associazione La Farfalla e 400 euro a Country Paradise.

Il momento più toccante è stato la consegna dell’assegno a Irene: le parole della giovane mamma hanno echeggiato nella sala, arrivando dritte ai cuori di tutti i presenti. Un’emozione condivisa che ha trovato eco anche nei gesti concreti di altri protagonisti della serata. Infatti, sia La Farfalla, rappresentata da Roberto Martinelli, sia Country Paradise, rappresentata da Daniela Vignali, hanno deciso di devolvere le rispettive somme raccolte (600 e 400 euro) proprio a favore di Irene.

A questo gesto si è aggiunto quello del padrino della serata, Erminio Sinni, che ha scelto di donare a sua volta il proprio rimborso spese per sostenere la giovane mamma, dimostrando il grande cuore che accompagna da sempre la sua carriera artistica e personale.

«Sono felice e orgoglioso di ciò che siamo riusciti a fare insieme – ha dichiarato Federico Pistolesi, presidente dell’associazione Cromatica –. Grazie al sostegno del nostro staff, composto dalla cofondatrice Luana Viciani, insieme a Vanessa Rusci, Daniele Sarno e Giuseppe Ciullo, abbiamo dimostrato che l’arte può davvero diventare strumento di solidarietà concreta. Irene è il simbolo di tanti occhi che meritano speranza e futuro: Cromatica vuole continuare ad esserci e fare ancora di più per lei e per chi, come lei, ha bisogno di sentirsi meno solo».

«Un sentito grazie – prosegue – va inoltre al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, per aver ospitato l’evento finale del festival e per l’attenzione e la disponibilità dimostrate verso un’iniziativa che unisce cultura e solidarietà. Un ringraziamento speciale va a chi ha sostenuto la serata: il brand Frii di Francesca Riillo, che ha messo a disposizione le sue camicie uniche realizzate con materiali di riciclo provenienti da grandi alberghi, e agli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione: Comune di Grosseto, Acquedotto del Fiora, Self Omninutritio, Impresa Edile Massai, Vivaio Pri Cioina, Fancold, Generali di Maurizio Marraccini, Coop Etruria, La Cura, Proloco Marina e Principina. Con la serata finale, Cromatica 2025 ha confermato il proprio ruolo di punto di riferimento culturale e sociale del territorio grossetano, unendo mondi diversi sotto un unico filo conduttore: la bellezza che diventa solidarietà».