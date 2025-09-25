GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto fa il suo debutto stagionale domani, venerdì sera, alla pista Mario Parri di via Mercurio, nella terza edizione del Torneo Città di Grosseto-Trofeo Mario Parri, al quale sono stati invitati quest’anno anche la formazione rossonera del Sarzana Hockey e del Prato 1954. Per i ragazzi di Massimo Mariotti è l’occasione per mettere in atto quello che è stato preparato durante gli allenamenti dal 1° settembre ad oggi. Come nelle altre edizioni, il programma della serata prevede un triangolare con partite da 15 minuti a tempo, per l’assegnazione dei premi di squadre e dei tre riconoscimenti speciali, il “Marco Mariotti” che andrà al miglior giocatore del Città di Grosseto, il “Roberto Guerrini”, preparato per il miglior realizzatore e il “Kiko Salcedo (intitolato al primo storico straniero biancorosso, scomparso nelle scorse settimane) che verrà consegnato a chi si è messo in mostra per il suo Fair Play.

Il programma della manifestazione si apre alle 18 con il duello tra Hockey Prato e Sarzana; alle 19,30 scenderanno in pista Circolo Pattinatori Grosseto e Prato. A chiudere il triangolare sarà il match più atteso della giornata tra i padroni di casa, guidati da Massimo Mariotti, e la formazione ligure del Sarzana, che martedì sera al Casa Mora s’è aggiudicata il Memorial Massimiliano Faucci, superando (7-2) la Blue Factor Castiglione.

“E’ la quarta settimana che lavoriamo – sottolinea l’allenatore grossetano Massimo Mariotti – ma non abbiamo guardato al torneo di venerdì, che ci serve per testare la nostra condizione, per trovare il ritmo giusto.

Abbiamo fatto doppi allenamenti fino al venerdì, perché ci focalizziamo sull’obiettivo di un campionato lungo. Stiamo lavorando bene, lasciando un po’ da parte l’aspetto tecnico e tattico, e dando spazio maggiormente alla preparazione fisica, per essere pronti per la prima di campionato a Viareggio”.

Mariotti parla anche delle indicazioni che ha avuto durante queste prime settimane di lavoro: “E’ un gruppo che lavora bene, che ha dato dinamicità durante gli allenamenti. Posso dire che in squadra c’è forse un maggior equilibrio rispetto allo scorso anno. “Tonchi” De Oro ha qualità importanti, però con i giocatori che sono arrivati possiamo compensare la sua perdita. Barbieri è il giocatore che conoscevo, intelligente, che dà equilibrio alla squadra; Vargas è un atleta dinamico e Schiavo è un generoso, uno che gioca a tutto campo. Complessivamente, ripeto, ho un gruppo più equilibrato. Abbiamo cambiato cinque giocatori, con quello che possiamo permetterci, abbiamo cercato di fare delle cose per dare un senso alla squadra. Il campionato è lungo e il nostro obiettivo non si discosta da quello dell’anno scorso. Nella fase iniziale del campionato abbiamo partite molto difficili. Puoi fare punti come non farne, ma dobbiamo guardare a lungo termine, cercando di dare l a nostra impronta, giocando partita per partita. Il Viareggio? E’ attrezzato per stare tra le prime cinque: a un ottimo organico ha inserito Torner e Ambrosio, che possono aiutare a fare un salto di qualità”.

Questa la rosa del C.P. Grosseto 2025-2026. Portieri: Franco Scarso Granados (2000, dal Novara), Luca Peruzzi Squarcia (2007, dal Cgc Viareggio); esterni: Filippo Schiavo (1998, dal Montebello), Joaquin Vargas Salafia (1995, dal Coutras), Nicolas Barbieri (1998, dal Bassano), Pablo Saavedra (1989), Stefano Paghi (1994), Francisco Barragan (2000), Matias Sillero (1999), Mattia Giabbani (2006).

Lo staff: Massimo Mariotti allenatore; Marco Zanobi vice allenatore; Simone Zanobi preparatore atletico; Umberto Zanobi; Matteo Onza, Alessandro Spinosa dirigenti; Luca Zicaro massaggiatore; Gianni Baldi ed Edoardo Laiolo medici sociali.