CAPALBIO – Si rinnova la collaborazione tra il Centro provinciale istruzione adulti di Grosseto (Cpia 1) e il Comune di Capalbio. A partire da lunedì 29 settembre sono aperte le iscrizioni per tutti i corsi offerti ai cittadini italiani o stranieri con un’età superiore ai sedici anni.

“Siamo soddisfatti – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla Scuola – di poter nuovamente garantire un servizio così importante. Anche quest’anno per molti cittadini avranno un’opportunità per accrescere le loro competenze anche in funzione della loro professione attuale o futura”.

L’offerta del Cpia 1 prevede la possibilità di attivare corsi di lingua italiana per stranieri di livello base (A1 e A2) e di livello intermedio (B1 e B2), supporto per la preparazione dell’esame per ottenere la certificazione Cils (italiano come lingua straniera), corsi di inglese e tedesco, di informatica, ma anche lezioni per l’ottenimento della licenza media o superiore. “Siamo contenti di continuare la collaborazione – dice Sergio Ceccacci, vicepreside del Cpia 1 Grosseto – con il Comune di Capalbio. Auspichiamo inoltre che nel futuro prossimo possa essere avviata una sezione del Cpia anche nella zona sud della Provincia, per garantire un servizio più stabile e organico, come già abbiamo fatto a Grosseto, Follonica e sull’Amiata”.

Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 29 settembre a lunedì 20 ottobre. Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile visitare il sito www.cpia1grosseto.edu.it oppure rivolgersi allo ufficio Scuola del Comune di Capalbio.