AMIATA – La proficua partecipazione degli alunni e delle alunne e il crescente interesse verso questa disciplina ha reso possibile la partecipazione di alcuni di essi alla decima edizione del trofeo Coni “Vivi il tuo sogno”, che si terrà a Lignano Sabbiadoro, dal 28 settembre al 1° ottobre, con la partecipazione di oltre 4500 giovani impegnati nelle varie discipline.

A rappresentare la Toscana nel cricket sarà una formazione composta da ragazzi e ragazze dell’Amiata. Quattro di essi frequentano la scuola secondaria di primo grado di Santa Fiora, uno la scuola di Arcidosso e uno quella di Castel del Piano. Questi i loro nomi: Lorenzo Durazzi, Noah Di Iorio, Emma Rossi, Gaia Rossi, Simone Musarella, Altea Di Lorenzo.

Per poter essere preparati al meglio in vista di questo impegno, gli allenamenti sono proseguiti anche dopo la fine delle lezioni, grazie alle strutture sportive messe a disposizione dal Comune di Santa fiora. Il gruppo è stato seguito dai coach grossetani Antonio Lenzi e Giuseppe Merlo, chiamati a guidare i ragazzi nei confronti con le rappresentative delle altre regioni italiane.

L’ultimo allenamento per la rappresentativa toscana si è svolto a Grosseto, al Parco di via Giotto.

L’amministrazione comunale di Santa Fiora e l’istituto comprensivo di Santa Fiora augurano a istruttori e giocatori di avere successo in questa manifestazione e che l’esperienza si possa ripetere anche nei prossimi anni.

Da parte del Comune è stato sottolineato come sia importante ampliare l’offerta di discipline sportive praticabili sul territorio grazie anche agli investimenti sull’impiantistica sportiva, e come le scuole – che sono sempre in prima linea con progetti innovativi – meritino un plauso per l’impegno nella promozione dello sport e della crescita dei ragazzi.