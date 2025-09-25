GROSSETO – Profondo cordoglio a Barbanella per la scomparsa di Giovanna Spina, storica insegnante della scuola di viale De Amicis. La maestra, 71 anni, è venuta a mancare nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, lasciando un vuoto profondo in chi l’ha conosciuta.

Per decenni Giovanna ha lavorato con dedizione e passione accanto ai più piccoli, contribuendo a formare generazioni di bambini che oggi, da adulti, ne ricordano il sorriso, la dolcezza e la capacità di trasmettere amore per l’apprendimento. Giovanna era attenta e sempre pronta a sostenere i suoi piccoli allievi, con un affetto che andava ben oltre le aule scolastiche.

A darne notizia sono state le amiche più care, che hanno voluto ricordarla pubblicamente con affetto e gratitudine. «Giovanna – raccontano – era una persona speciale, generosa e sempre pronta a regalare un sorriso. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nel cuore di chi l’ha conosciuta».

Giovanna lascia anche i suoi inseparabili compagni di vita, i cagnolini Rocco, Kiki e Nina, che amava profondamente e che erano parte integrante della sua quotidianità.

La comunità di Barbanella si stringe attorno ai familiari e agli amici.