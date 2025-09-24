GROSSETO – Tre gol che valgono bottinò pieno e terza piazza per il Grosseto, al termine della quarta di campionato sul rettangolo verde del Cannara, per il 2-3 finale (foto Lettieri per Us Grosseto 1912). Un turno giocato da calendario infrasettimanalmente, che ha fatto registrare la terza vittoria di fila degli unionisti. Rompono il ghiaccio bomber Marzierli e Ampollini a fine primo tempo, dilaga Regoli al 12′ della ripresa; i locali non demordono e poco dopo la mezz’ora Maselli accorcia le distanze. Tre minuti dopo, al 37′, il rigore trasformato da Myrtollari riapre il match, ma il risultato non cambia più e i biancorossi si portano a quota nove punti, dietro solo a San Donato Tavarnelle e Tau Altopascio.

CANNARA: Vassallo, Porzi, Schvindt, Bretagna, Baraboglia, Myrtollari, Haxhiu, Montero, Lomangino, Roselli, Ferrario. A disposizione: Taiti, Camilletti, Maselli, Cardone, Raviele, Fioretti, Vitelloni, Di Cato, Azurunwa. All. Armillei.

GROSSETO: Marcu, Della Latta, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Bellini, Ampollini, Brenna, Regoli, Ciraudo, D’Ancona. A disposizione: Cardelli, Santarelli, Corallini, Sacchini, Disanto, Bacciardi, Dierna, Benedetti, Fiorani. All. Indiani.

ARBITRO: Ambrosino di Torre del Greco; assistenti Corbelli e Angelini di Rimini.

MARCATORI: 37′ Marzierli, 40′ Ampollini, 12′ st Regoli, 34′ st Maselli, 37′ st (rig.) Myrtollari.