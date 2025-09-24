GROSSETO – Bilancio più che positivo per la Fight Gym Grosseto al Torneo dell’Amicizia di Barcellona. Per la sesta volta all’evento in terra spagnola, la squadra guidata dal presidente Amedeo Raffi con i tecnici Carmine Perna, Epifanio Valdisievo e Vincenzo Botti e i pugili Andrea Corridori, Leonardo Paladini, Alessio Pio Tufano, Francesco Liberti e Mohamed Chtiuoi ha onorato il nome di Grosseto con due ori di fronte alle altre sette nazioni rivali.

Negli under 17, categoria kg 60, Paladini ha dominato nelle tre riprese l’avversario inglese Conn Rocco per velocità anticipando costantemente l’avversario e colpirlo con scelta di tempo e fregiarsi dell’oro, mentre nella categoria kg. 63 Corridori non riusciva ad esprimersi al meglio delle sue possibilità, lasciando la vittoria allo spagnolo Junias Rodrigo Bernat. Negli under 19, categoria kg. 55 Tufano metteva in mostra la sua tecnica sopraffina e guadagnava l’oro a spese del cinese naturalizzato spagnolo Chen Jaliang, mentre nei kg. 60 Liberti mettendoci tutto il suo cuore, dava vita ad una prova esaltante contrastando una maggior tecnica dell’avversario spagnolo delle Canarie Chinea Collazzos Brandon che molto discutibilmente si aggiudicava il verdetto.

Altrettanto avveniva per l’altro portacolori della Fight Gym Grosseto nei kg. 65 Chtioui, che di fronte all’avversario di casa Marius Popescu dava vita ad un esaltante prestazione con un atterramento su un micidiale diretto sinistro, non riconosciuto dall’arbitro e classificato come uno scivolone. La squadra ha fatto rientro a Grosseto orgogliosa di aver partecipato ad un torneo internazionale di estremo valore, dimostrando di essere all’altezza dei migliori in campo europeo.