GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per lunedì 29 settembre alle ore 8.30.

Prima dell’inizio dei lavori consiliari sarà proiettato, nell’ambito del progetto “La bella storia dei consiglieri”, un breve video dedicato all’ associazione Cisom Grosseto.

Di seguito le proposte trattate:

– Comunicazioni istituzionali

– Comunicazione verbale seduta del 5 settembre 2025 – presa d’atto

– Conferimento della civica benemerenza a Rosanna Conti Cavini

– Approvazione bilancio consolidato 2024 del gruppo Comune di Grosseto ai sensi dell’art. 233-bis del d.lgs. 267/2000

– Piano comunale di Protezione Civile – adozione “allegato m.6 – specifiche pianificazioni non di competenza diretta del Comune” contenente i seguenti elaborati “m.6.1 – rischi connessi all’aeroporto militare e civile di Grosseto e procedure di emergenza” e “m.6.2 – gestione emergenza sanitaria da arbovirosi (Dengue, Chikungunya, Zika virus) – procedure di emergenza”, contestuali modifiche all’ “allegato 1 – procedure operative in emergenza”

– Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia della zona area grossetana – approvazione

– Ordine del giorno per attuazione di un “Piano nazionale di remigrazione” presentato dai consiglieri Vasellini e Bragaglia (Lista Vivarelli Colonna sindaco)

– Mozione “Piano di abbattimento alberature delibera di giunta n. 343/25 – verifiche e sostituzioni alberature”, presentata dal gruppo consiliare Grosseto città aperta

– Mozione sul trasporto pubblico scolastico a servizio della cittadella dello studente di Grosseto, presentata dal consigliere Cerboni (Gruppo misto di minoranza)

– Interrogazione “Verifica stanziamenti del Governo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e possibili ricadute per l’ente locale”, presentata dal consigliere Rosini (Pd)

– Interrogazione sull’installazione di centrali nucleari sul territorio, presentata dal consigliere De Martis (Grosseto città aperta)

– Interrogazione “Unione sportiva Grosseto 1912 – impianto sportivo di Roselle”, presentata dai gruppi di minoranza

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw