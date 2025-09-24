GROSSETO – Si terrà domani, giovedì 25 settembre, a partire dalle 18 presso la sala Eden, sulle Mura Medicee di Grosseto, l’incontro con Leonardo Marras “Tiro incrociato con i direttori degli organi di informazione locali”.

Un evento aperto al pubblico che vedrà la partecipazione anche del candidato presidente alla Regione Toscana Eugenio Giani.

Dopo il faccia a faccia con i giornalisti, durante il quale Marras condividerà la sua visione di Toscana e del ruolo che la Maremma e l’Amiata ricoprono in Regione, sarà servito al pubblico un aperitivo finale.