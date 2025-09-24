FOLLONICA – La giunta comunale ha dato mandato all’ufficio Patrimonio di attivare la procedura di assegnazione dei terreni per la raccolta delle olive nel Comune di Follonica.

L’atto rientra nel “Regolamento sulla collaborazione tra cittadinanza e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”. Il Comune ha quindi approvato lo schema di avviso pubblico e i modelli allegati riguardanti la suddivisione delle zone ad olivete, lo schema sulle modalità di gestione, il modello di richiesta di patto di collaborazione.

Gli interessati devono inviare la richiesta di patto di collaborazione entro il 13 ottobre, pena l’esclusione. L’Ufficio Patrimonio è a completa disposizione per la consegna dei modelli e per fornire le dovute informazioni.

Contatti:

[email protected] telefono 056659219

[email protected] telefono 056659215