GROSSETO – Un incontro informale con il personale del 4° Stormo, un momento di preghiera per la Madonna di Loreto, patrona dell’Aeronautica militare e ai caduti della forza armata. Questo lo scopo della visita del vescovo di Grosseto Bernardino Giordano che ha avuto luogo al 4° Stormo di Grosseto venerdì 19 settembre.

Accolto dal comandante del 4° Stormo, il colonnello Davide Dentamaro, al vescovo sono state illustrate le principali attività del reparto del “Cavallino rampante” ossia la difesa aerea, il supporto alle missioni internazionali, l’addestramento dei piloti della Forza armata assegnati al velivolo Eurofighter e, successivamente dal cappellano militare del reparto, don Michele, le attività di assistenza spirituale in favore del personale.

Monsignor Bernardino Giordano si è recato presso gli hangar della manutenzione, dove ha avuto modo di incontrare e confrontarsi con il personale dello Stormo.

Il colonnello Davide Dentamaro ha espresso “grande apprezzamento per la visita del vescovo il quale ha mostrato interesse e dedicato tempo e attenzione per l’attività ma soprattutto alle persone che lavorano all’interno di un reparto dell’Aeronautica militare quotidianamente al servizio della collettività e pienamente integrato con la realtà territoriale”.