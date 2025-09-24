GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto si giocherà un posto nella Final Four di Coppa Toscana Open-Trofeo Bugliesi domenica alle 18,30 sul campo del Basket Calcinaia. I ragazzi di Silvio Andreozzi (foto di Stefano Venezia), dopo aver eliminato Synergy Valdarno e Pescia, puntano al tris per disputare per il secondo anno consecutivo i playoff della manifestazione di inizio stagione.
I risultati degli ottavi di finale: Monteroni-Basket Sestese 67-60, Basket Calcinaia-Pol. A. Galli S.Giovanni V 82-67, Cestistica Audace Pescia-Gea Grosseto 58-73, Cosmocare Cus Pisa-Poggibonsi 62-71, Montespertoli-Calenzano 80-66, Basket Asciano-Valdelsa Basket 52-63, Lions Montemurlo-Shoemakers Monsummano 67-76.
Il programma dei quarti di finale: Monteroni-Laurenziana, Calcinaia-Gea Grosseto, Montespertoli-Poggibonsi, Valdelsa Basket-Shoemakers Monsummano.
