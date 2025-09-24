GROSSETO – «Per anni la Regione Toscana ha chiuso gli occhi davanti al fenomeno dei negozi “apri e chiudi”, attività improvvisate che durano pochi mesi e che troppo spesso non sono veri esercizi commerciali, ma coperture per situazioni poco chiare e, in alcuni casi, veri problemi di ordine pubblico» a dirlo Luca Minucci, candidato alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia.

«L’articolo 113 e successivi del Codice del Commercio, che dovrebbe dare strumenti di controllo, oggi si limita a prevedere sospensioni temporanee fino a venti giorni. Una misura ridicola, che permette a queste attività di riaprire come se nulla fosse, continuando a creare degrado e insicurezza nelle nostre comunità».

«Io dico basta – prosegue Minucci -. La mia proposta è semplice e concreta: introdurre una cauzione regionale obbligatoria per chi apre un esercizio, da restituire solo a chi rispetta regole e obblighi, e dare ai Comuni la possibilità di revocare in modo definitivo le autorizzazioni a chi viola la legge e mette a rischio sicurezza e decoro».

«Chi lavora con onestà va difeso e sostenuto, ma chi approfitta delle falle normative non può continuare a danneggiare Grosseto e la Toscana. Rafforzare l’articolo 113 non è una scelta burocratica: è una battaglia di legalità e rispetto per i cittadini e per gli imprenditori veri».