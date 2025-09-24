CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Buon esordio, aldilà del risultato finale, per la Blue Factor Castiglione davanti al proprio pubblico in vista dell’imminente campionato di serie A1: al Casa Mora l’amichevole, Memorial Massimiliano Faucci, l’ha vinta per 7-2 il Sarzana, ma in pista si è respirato commozione e ricordi.

I biancocelesti di Massimo Bracali, senza il portiere Saitta, febbricitante, e in attesa dell’arrivo del secondo argentino Escobar, hanno iniziato molto bene e per almeno 35 minuti hanno retto il ritmo contro u avversario di spessore (primo tempo chiuso sul 2-2); poi però i rossoneri di Sergio Festa, decisamente con un roster più completo e ormai consolidato, hanno allungato nel punteggio fino al 7-2 finale.

La serata ha visto l’incasso a offerta, circa 400 euro, devoluto interamente alla Vab, di cui Massimiliano Faucci faceva parte, con una folta rappresentanza e accompagnati dal responsabile Daniele Sanchini.

Emozionati al momento della foto di rito i parenti di Massimiliano, la sorella Ilaria e il fratello Simone con il presidente del Sarzana Maurizio Corona che ha voluto consegnare personalmente la targa ricordo, anche in ricordo di un’amicizia storica.