BAGNO DI GAVORRANO – Prima sconfitta in campionato per il Follonica Gavorrano, battuto 1-0 dalla Terranuova Traiana al Malservisi-Matteini nella quarta giornata, giocata infrasettimanalmente.

Dopo una prima parte di studio tra le due squadre la prima occasione è per gli ospiti, ci prova al 10′ Sborgi con un sinistro potente dal limite, Pacini è attento e devia in angolo.

Il Follonica Gavorrano risponde al 13′ con un tiro rasoterra dalla distanza ad opera di Arrighi, che si spegne sul fondo senza impensierire il portiere ospite.

Al quarto d’ora vantaggio della Terranuova Traiana: gran traversone di Sesti dalla trequarti, Simonti al volo batte Pacini che non può far nulla.

I locali reagiscono con tiro di Maltoni servito dalla sponda di Giordani, ribattuto dalla difesa ospite.

Al 24′ Fremura mette una buona palla in area per la testa di Maltoni, che non riesce però a trovare la porta.

Il Follonica Gavorrano spinge e al 37′ colpisce una traversa su calcio d’angolo, con Bianchi che svetta sul cross di Proietti ma è sfortunato.

Un minuto più tardi è bravissimo Pacini a parare sulla conclusione di Marini, smarcatosi di un avversario e presentatosi di fronte all’estremo difensore biancorossoblù.

Al 39′ Proietti trova la testa di Giordani, che impatta ma non riesce a imprimere forza alla sfera.

Degl’Innocenti al 43′ trova una traiettoria insidiosa sulla quale si deve impegnare Pacini, poi sulla respinta Simonti spara alto.

È l’ultima occasione della prima frazione, che si chiude senza recupero sullo 0-1 in favore della Terranuova Traiana.

Il Follonica Gavorrano rientra in campo alzando il baricentro. Al 3′ Bellini, subentrato in apertura di ripresa al posto di Mignani, tenta la botta da fuori non trovando lo specchio della porta.

È ancora Bellini a rendersi pericoloso al 6′ dopo un bello scambio con Giordani, Pagnini deve distendersi per evitare il gol del pari.

All’11’ Bellini si incarica della battuta di un calcio di punizione da buona posizione, ma non inquadra lo specchio.

Tre minuti e Giordani trova Bellini, che prova la conclusione che viene però deviata dalla difesa, con la palla che termina tra le braccia del portiere.

Mister Baiano al 16′ cambia l’assetto della sua squadra con tre cambi, proiettandosi a trazione anteriore alla ricerca del pari.

Al 20′ i minerari si distendono in velocità: Maurizi trova Bellini ben appostato in area, Pagnini in tuffo salva sul colpo di testa a botta sicura del numero 7 biancorossoblù. Sul corner successivo Proietti al volo non trova la porta.

Al 33′ Pagnini compie un autentico miracolo su Maurizi, che impatta bene sulla sponda di Maltoni su azione di corner. Il portiere si supera e sventa l’occasione.

Al 37′ Giordani trova la testa di Maltoni, che stacca bene ma spara alto sopra la traversa.

Ancora una parata incredibile di Pagnini al 39′ sull’assedio dei maremmani, questa volta su Bellini.

Sempre Bellini, il più attivo dei suoi, al 43′ cerca la conclusione da fuori ma non trova la porta.

Il direttore di gara concede poi 6′ di recupero, durante i quali Matteucci tenta una rovesciata non trovando la porta per un soffio.

Al 3′ di recupero Bellini in invola verso la porta e viene steso da Ficini, che viene espulso. L’arbitro decreta calcio di punizione dal limite, tra le proteste del Follonica Gavorrano: sulla battuta si presenta Bellini, che colpisce il braccio di un avversario, per il direttore di gara non c’è nulla.

L’ultima occasione al 53′ è ad opera di Marino, che di testa impatta sul cross di Ferretti non trovando la porta.

L’assedio biancorossoblù non porta i suoi frutti: al triplice fischio la gara tra Follonica Gavorrano e Terranuova Traiana termina sullo 0-1 per gli ospiti.

FOLLONICA GAVORRNO: Pacini, Matteucci, Marino, Maltoni, Bianchi (16′ st Remedi), Fremura (16′ st Maurizi), Proietti, Crasta, Mignani (1′ st Bellini), Arrighi (16′ st Ferretti), Giordani. A disposizione: Poggiolini, Rovere, Bucci, Mutton, Pimpinelli. All. Baiano.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti (16′ st Mannella), Degl’Innocenti, Ficini, Bargellini (12′ st Verdini), Ngom (26′ st Zhupa), Senzamici, Saltalamacchia (30′ st Cioce), Sesti, Sborgi (26′ st Fantoni), Marini. A disposizione: Rosadi, Innocenti, Tassi, Benucci. All. Becattini.

ARBITRO: Musumeci di Cassino; assistenti Nannipieri di Livorno e Della Bartola di Pisa.

MARCATORE: 15′ Simonti.

NOTE: ammoniti Saltalamacchia, Degl’Innocenti, Bianchi, Ficini, Remedi. Espulso Ficini al 48′ st per fallo su Bellini. Recuperi 0+6.