MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima procederà con la realizzazione del memoriale di Niccioleta, grazie alla partecipazione ad un bando regionale attraverso il quale si è aggiudicato un finanziamento di 300mila euro.

Venerdì 26 settembre, alle ore 17.30, alla biblioteca comunale di Massa Marittima, si terrà l’incontro dal titolo “Un memoriale per Niccioleta”, per presentare ai cittadini l’idea progettuale. L’evento è promosso nell’ambito delle iniziative organizzate per gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune.

Interverranno Maria Dompé, ideatrice dell’intervento artistico e il settore 4 del Comune di Massa Marittima, responsabile del progetto.

“Il 13 giugno del 1944 – ricorda il Comune – Niccioleta fu teatro di un eccidio nazifascista che coinvolse 83 minatori della miniera della Montecatini situata nei pressi del villaggio minerario e si concluse il giorno successivo a Castelnuovo Val di Cecina: 6 minatori furono fucilati il 13 giugno non appena arrestati dietro alla sede del dopolavoro di Niccioleta. Gli altri 77 furono trasferiti a piedi a Castelnuovo e qui fucilati il giorno successivo, il 14 giugno davanti al cosiddetto ‘vallino’, un largo avvallamento fuori dal paese, nel quale i corpi caddero, uno per uno, sotto i colpi degli aguzzini. Il fotografo Corrado Banchi, che aveva uno studio a Massa Marittima, informato dei fatti accorse sul posto e documentò la situazione dei corpi ammassati nel vallino e successivamente fotografò le tombe provvisorie allestite dietro la chiesa di Castelnuovo. Il processo che seguì la Liberazione, nel 1948, non portò mai alla risoluzione definitiva dell’eccidio: i mandanti restarono sconosciuti e molti imputati furono assolti per mancanza di prove”.

“Il memoriale, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, dagli abitanti della frazione e dagli orfani dei martiri, è finalizzato alla valorizzazione e al recupero della piazza centrale della frazione di Niccioleta, recentemente inserita all’interno dell’Itinerario culturale del Consiglio d’Europa Atrium (Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century In Europe’s Urban Memory). La Regione Toscana, che ha assunto un forte impegno sul tema della memoria dimostrando sempre grande attenzione nei confronti della comunità di Niccioleta, ha accolto la richiesta di finanziamento, sostenendo il progetto del memoriale. La frazione, teatro dell’eccidio del 1944, è anche diventata una tappa della rete dei ‘luoghi della memoria’ grazie anche al prezioso lavoro di ricerca svolto dal professor Riccardo Zipoli, docente dell’università Ca Foscari di Venezia”.

Il progetto

Il luogo scelto, la piazza antistante il dopolavoro, rappresenta un luogo iconico nella trasmissione della memoria della strage, un crocevia tra passato e futuro per l’uso quotidiano che ancora se ne fa. Nell’ottica di una progettazione che non vuole essere solo un esercizio di memoria, ma la restituzione di spazi vivibili alla comunità che ancora oggi abita quei luoghi, l’Amministrazione comunale ha chiesto il supporto artistico alla progettazione preliminare, all’artista Maria Dompé che a Massa Marittima si è distinta per la realizzazione del giardino Sol Omnibus Lucet, in memoria della partigiana Norma Parenti.

Il progetto si propone di restituire dignità, accessibilità e significato a tre aree contigue di grande rilevanza storica e sociale: il versante adiacente alla piazza antistante il dopolavoro, che sarà sistemato con sedute, verde, illuminazione e apparati multimediali per eventi e spettacoli; la piazza stessa, fulcro urbanistico e simbolico, dove sarà installata un’opera d’arte commemorativa, accompagnata da nuovo arredo urbano e illuminazione; l’area dell’eccidio, oggetto di una sistemazione artistica a verde e con arredi che ne favoriranno una fruizione più intima e partecipata.