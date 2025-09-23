GROSSETO – Turno infrasettimanale per la serie D, con il Grosseto che si prepara alla trasferta contro il Cannara valida per la quarta di campionato (foto d’archivio di Paolo Orlando). “Vedremo se il campo sarà pesante, il fattore meteorologico sarà importante – ha detto mister Indiani – ma niente alibi, archeremo di vincere anche se il campo sarà più pesante. Enorme fiducia a tutti i componenti della rosa”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Carlotti, Ciraudo, Corallini, D’Ancona, Della Latta, Dierna, Disanto, Fiorani, Marcu, Marzierli, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli e Sartorelli.

Il fischio d’inizio è domani 24 settembre alle 15 allo Spoletini di Cannara,

Chiusa ufficialmente intanto la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/2026 con 504 abbonamenti paganti, senza contare gli omaggi previsti per tutti i tesserati del settore giovanile. “Il dato, in ogni caso, segna una crescita rispetto alla scorsa stagione, quando gli abbonamenti erano stati 411, e rappresenta quindi un passo in avanti sul fronte della partecipazione…Il club proseguirà quindi il proprio lavoro, sia sul campo che fuori, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la tifoseria e di mantenere alto l’entusiasmo attorno alla squadra e ai colori dell’US Grosseto 1912” ha commentato la società unionista.

“Siamo soddisfatti dell’aumento registrato – sottolinea il presidente Francesco Lamioni – anche se ci saremmo aspettati un segnale ancora più forte dalla città. Da parte nostra rimane la gratitudine verso tutti coloro che hanno deciso di sostenerci, dimostrando fiducia e credendo nel progetto biancorosso. È un gesto che apprezziamo e che ci dà la spinta per proseguire con determinazione nel percorso intrapreso”.

Il programma e gli arbitri della 4a giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Seravezza Pozzi (Pellegrino, Teramo)

Cannara-Grosseto (Ambrosino, Torre del Greco)

Follonica Gavorrano-Terranuova Traiana (Musumeci, Cassino)

Orvietana-Ghiviborgo (Elia, Ostia Lido)

Poggibonsi-Sansepolcro (Dumitrascu, Finale Emilia)

Camaiore-San Donato Tavarnelle (Arnese, Teramo)

Scandicci-Siena (Schmid, Rovereto)

Sporting Club Trestina-Fulgéns Foligno (Vincenzi, Bologna)

Tau-Prato (Zini, Udine)

La classifica:

Seravezza 9 punti; San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano, Tau Altopascio 7; Siena, Grosseto 6; Ghiviborgo, Foligno, Sansepolcro, Camaiore 4; Sporting Club Trestina, Prato, Terranuova Traiana, Scandicci, Cannara, Orvieto 3; Aquila Montevarchi 1; Poggibonsi 0